İngiltere'de enerji faturaları 2022 baharında yüzde 30 artabilir

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Trabzonda uçakta bomba alarmı Arama yapılıyorTrabzon'da uçakta bomba alarmı! Arama yapılıyor#Trabzon
Suçlular, savcı Feriştahın peşinde Senden intikam almaya geliyorumSuçlular, savcı Feriştah'ın peşinde! 'Senden intikam almaya geliyorum'#Afganistan
Süper Ligde tarihi zirve Bugün bir ilk olacak... Gözler Rivada...Süper Lig'de tarihi zirve! Bugün bir ilk olacak... Gözler Riva'da...#Süper Lig
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 3600 ek gösterge açıklaması Tarih verdiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması! Tarih verdi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Aşı karşıtlarının kanıtı çöktü... BioNTechte sonuçlar belli olduAşı karşıtlarının 'kanıt'ı çöktü... BioNTech'te sonuçlar belli oldu#Kovid Aşısı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor Yargıtaydan kritik maaş kararıMilyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik maaş kararı#Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Tarihe geçen boşanma Artık kraliçeden bile zenginTarihe geçen boşanma! Artık kraliçeden bile zengin #Kirsty Bertarelli
Sumudica geri döndü İstanbula geliyor...Sumudica geri döndü! İstanbul'a geliyor...#Sumudica
Antalyada iğrenç olay Aileye hayatı zehir ettiAntalya'da iğrenç olay! Aileye hayatı zehir etti#Antalya
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan enflasyon açıklamasıTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması#Merkez Bankası
Şaşkına çeviren görüntü Apartman eve girdiŞaşkına çeviren görüntü! Apartman eve girdi#İstanbul Şişli
Senaryosunun yüzüne 10 yıl kimse bakmadı Herkesin dilindeki dizinin çarpıcı hikayesiSenaryosunun yüzüne 10 yıl kimse bakmadı! Herkesin dilindeki dizinin çarpıcı hikayesi#Squid Game
Güzellik kaderiydi, bedelini ağır ödediGüzellik kaderiydi, bedelini ağır ödedi#Emily Ratajkowski
İdo Tatlıses davul zurna ile kız evindeİdo Tatlıses davul zurna ile kız evinde! #İdo Tatlıses
Nişanlısını terk etti Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...Nişanlısını terk etti! 'Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...'#Ece Ronay
HABERLEREkonomi Haberleri

İngiltere'de enerji faturaları 2022 baharında yüzde 30 artabilir

#Küresel Enerji Fiyatları#Cornwall Insight#İngiltere
İngilterede enerji faturaları 2022 baharında yüzde 30 artabilir

Küresel enerji fiyatlarındaki oynaklık ve ülkedeki enerji şirketlerinin içinde bulunduğu zorlu mali süreç nedeniyle İngiltere'de hanelerin enerji faturalarının gelecek yıl yaklaşık yüzde 30 artması bekleniyor.

Haberin Devamı

Araştırma şirketi Cornwall Insight tarafından yapılan açıklamada, İngiliz denetim kuruluşu Ofgem tarafından belirlenen enerji faturalarındaki üst limitin gelecek nisanda yıllık 1277 sterlinden 1660 sterline yükselebileceği belirtildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Cornwall Insight Kıdemli Danışmanı Craig Lowrey, "Bu rakamlar, en son varsayılan tarife üst sınırı tahminimizden bu yana geçen dönemdeki önemli artışları yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Lowrey, ayrıca enerji fiyatlarındaki rekor seviyelerin ve oynaklıkların görülmeye devam etmesi halinde enerji sektöründe konsolidasyonların olmasının beklendiğini kaydetti. Ofgem, artan enerji fiyatlarından zarar görülmemesi için hane başına yıllık fatura üst limitini 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1277 sterlin seviyesinde belirlemişti. İngiltere'de tüketicilerin enerji faturalarında üst fiyat limiti uygulaması ilk kez 2019 yılının ocak ayında devre girmiş, bu zamana kadar yılda iki kez yeniden değerlendirilmişti.

9 ENERJİ ŞİRKETİ İFLAS ETTİ

Haberin Devamı

Son bir ayda hızla yükselen enerji fiyatlarını müşterilerine yansıtmakta zorlanan ve mali dengeleri bozulan 9 enerji şirketi (Avro Energy, People’s Eneergy, Greensupplier Ltd, Utility Point, Igloo, PFP Energy, Symbio, MoneyPlus Energy, Enstroga) iflas etmişti. İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng daha önce artan doğal gaz talebi karşısında arzın yetersiz kalması nedeniyle ülkede oluşan yüksek fiyat krizini çözüme ulaştıracakları vaadinde bulunmuştu.

Kwarteng, artan doğal gaz fiyatlarını üst fiyat sınırı uygulaması nedeniyle doğrudan tüketicilere tam olarak yansıtamayan büyük çaplı enerji şirketlerine kredi desteği sağlanmasının bir seçenek olarak değerlendirilebileceğini ifade etmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Küresel Enerji Fiyatları#Cornwall Insight#İngiltere