İngiltere'de büyük kriz! Başvuranlar yüzde 228'i geçti

Parlamento verilerine göre, işsizlik yardımı talep edenlerin sayısı Ocak 2020 ile Ocak 2021 arasında Birleşik Krallık'ta yüzde 112 arttı.

Ancak havacılık tarafında durum daha kötü. İngiltere'nin en iyi 20 havalimanının çevresindeki bölgelerde yardım talebi ortalama yüzde 145'e yükseldi.

BBC'nin haberine göre Londra ve Güney Doğu'daki bazı havalimanları özellikle yüksek artışlar görülüyor.

Heathrow'un da içinde bulunduğu Hayes and Harlington'da işsizlik yardımı talep edenlerin sayısı yüzde 221 arttı. Crawley'de yüzde 224, Saffron Walden'da ise yüzde 228 arttı.

Bu ayın başlarında, Unite sendikası tarafından Heathrow'da çalışan işçilerin iş bulma olasılıklarını iyileştirmek için yeni beceriler geliştirmelerine yardımcı olmak üzere bir öğrenme merkezi kuruldu. Sendika, salgın sona erene kadar 30 binden fazla havaalanı çalışanının işlerini kaybedebileceğini söyledi.

EN ÇOK ETKİLENEN SEKTÖRLERDEN

Geçen hafta Johson, Küresel Seyahat Görev Gücü'nün 12 Nisan'da uluslararası seyahate nasıl dönüleceğine dair bir rapor sunacağını duyurdu. Boris Johnson uluslararası seyahati en az 17 Mayıs'a kadar reddetse de, sonrasında hangi önlemlerin alınacağına karar verecek.

Havacılık sektöründeki pek çok kişi, endüstrinin toparlanmasının zaman alacağından endişe duyuyor.

Havaalanı İşletmecileri Derneği başkanı Karen Dee, "Bu rakamların gösterdiği gibi, havacılık ülkedeki en ağır darbe alan sektörlerden biri oldu" dedi.

Dee, "Havalimanları için izin ve işletme oranlarında indirim gibi mevcut programlar, seyahatte beklenen yavaş toparlanmanın tanınması için tüm mali yıl boyunca uzatılmalıdır." dedi.

DESTEK ÇAĞRISI

Analizi yayınlayan Havacılığın Geleceği için Tüm Parti Parlamento Grubu (APPG), havalimanı topluluklarının pandemiden çok etkilendiğini gösterdiğini ve sektöre daha fazla destek çağrısında bulunduğunu söyledi.

APPG Başkanı Henry Smith, "Havacılık, seyahat ve turizm sektörlerimiz yolcu sayısındaki neredeyse tamamen çöküş nedeniyle harap oldu ve havalimanı topluluklarımız bunun en büyük kısmını oluşturdu. Devam eden seyahat kısıtlamaları, havacılığın toparlanmasına daha fazla gecikme ekleyerek, bu rakamların artmaya devam edeceğine dair çok gerçek bir riskle karşı karşıyayız" dedi.