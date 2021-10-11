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İngiltere’de başlayan kriz Almanya’ya da sıçradı: Kamyon var şoför yok

#Otomotiv Sanayii Derneği#İngiltere#Almanya
İngiltere’de başlayan kriz Almanya’ya da sıçradı: Kamyon var şoför yok

KÜRESEL otomotiv sanayisi pandeminin başlangıcından beri tedarik sıkıntılarıyla boğuşuyor. Bu sıkıntılar, ihracatının büyük bölümünü AB ülkelerine yapan yerli üreticiyi de zora sokuyor. Mikroçip darboğazı, hammadde artışları ve konteyner sorununun ardından otomotiv sanayisinin yeni gündemi nakliyeyi sağlayacak kamyonlara şoför bulunamaması... İlk önce İngiltere’de ortaya çıkan şoför sıkıntısı Almanya gibi ülkelerde de baş göstermeye başladı.

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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, konuyla ilgili Türkiye’den bir örnek vererek problemin önümüzdeki dönemde artabileceğine dikkat çekti. Yenigün, “Yeni gelişmelerden birisi de tedariki sağlayacak araçları kullanabilecek sürücülerin olmaması. Öyle ki, İstanbul Havalimanı inşaatı sırasında kamyon satan firmalar kamyonla beraber şoför bulmaya da konsantre olmuşlardı. Çünkü şoför yoktu. Birçok yerde bu kriz devam ediyor. Şimdi aynı durum farklı nedenlerden dolayı yeni bir gelişme olarak önümüzde” dedi.

İngiltere’de başlayan kriz Almanya’ya da sıçradı: Kamyon var şoför yok

ÇİP FATURASI

Çip krizinin beklentinin aksine bu sene bitmeyeceğini belirten Yenigün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yılın 3’üncü veya 4’üncü çeyreğinde rahatlardık diyoruz ama artık net bir şekilde 2022 yılının da bu sıkıntılarla geçeceğini telaffuz etmeye başladık. 2023 yılı itibarıyla da yeni tesislerin açılacağı gibi gelişmelerle normale dönmesini öngörüyoruz. Burada en çok zarar gören sektörün otomotiv sektörü olduğunu söylemem lazım. Cep telefonu oyun konsolu her yerde çip kullanılıyor fakat otomobilde çok daha fazla. Yılın başında okuduğumuz raporlarda yılda ortalama 90 milyon adet olan dünya üretiminin yüzde 5 civarında azalabileceğini, bunun da kabaca 4.5-5 milyon araç olduğunu söylemiştim. Ancak, geldiğimiz noktada maalesef bu sayıyı ikiyle çarpmak durumunda kalıyoruz. Bu kriz nedeniyle 2021 yılında dünyada 10 milyon araç eksik üretilecek.”

YÜZDE 9 ARTTI

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OSD’nin düzenlendiği gündem toplantısında Türkiye otomotiv sanayisinin ocak-eylül verileri de açıkladı. Buna göre, ilk dokuz ayda otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 921 bin 619 adet, otomobil üretimi yüzde 1 azalarak 571 bin 108 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 962 bin 829 adede ulaştı. Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 9 artarak 671 bin 674 adet olurken, otomobil ihracatı yüzde 4 azalarak 401 bin 437 adet oldu. Bu dönemde, toplam pazar geçen yıla göre yüzde 15 artarak 582 bin 83 adet düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarı yüzde 12 oranında arttı ve 434 bin 800 adet oldu.

SEKTÖR NEDEN TEDARİK SIKINTISI YAŞIYOR?

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- COVID-19 nedeniyle aksayan üretim planları.

- Dünyadaki mikroçip fabrikalarının doğal afetlerden etkilenmesi.

- Hammadde tedarikindeki sıkıntılar ve fiyat artışı.

- Konteyner bulunurluğu sıkıntısı ve fiyat artışı.

- Pandemi nedeniyle limanlardaki aksaklıklar.

- Nakliye kamyonlarını kullanacak sürücü bulamamak...

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#Otomotiv Sanayii Derneği#İngiltere#Almanya