İngiltere'de Asos, Topshop ve HITT markalarını satın aldı

İngiltere'nin önde gelen online giyim eşyası, moda perakencisi Asos, Arcadia Group'un Topshop, Topman, Miss Selfridge ve HIIT markalarını kayyumdan 265 milyon sterlin karşılığında satın aldı.

Ünlü moda devi Asos Topshop ve HITT markalarını 265 milyon sterline (yaklaşık 2 milyar 650 milyon liraya) satın aldı.

Tamamını nakit olarak alan Asos, Arcadia’nın mağazalarını içermiyor.

ARCADIA’NIN MİLYONLARCA STERLİN BORCU VARDI

Sir Philip’in sahibi olduğu Arcadia’nın büyük borçları nedeniyle 13 binden fazla çalışanın işi de riske girmişti. Arcadia, Covid-19 ile birlikte çöken en büyük kurumsal firmalardan biri oldu.

“GURUR DUYUYORUZ”

Asos CEO'su Nick Beighton “TopShop, Topman, Miss Selfridge ve HIIT markalarını almaktan son derece gurur duyuyoruz. Bu ikonik markaların satın alınması Asos ve müşterilerimiz için son derece heyecan verici. Bu girişim stratejilerimizi hızlandırmamıza imkan sağlayacak. Koronavirüs pandemisiyle birlikte çevrimiçi olarak büyümenin merkezinde olduk. Tasarım, pazarlama, teknoloji ve lojistik uzmanlığımızla İngiltere ve dünyadaki en önemli stratejik perakendecilerden olacağız” dedi.