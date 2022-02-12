İngiltere'de akaryakıt fiyatları rekor kırdı

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İngiltere ekonomisinde enflasyonun yükselmesine neden olan akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. İngiltere'de otomobil birliği AA'ya göre ülkede akaryakıt fiyatları geçtiğimiz Şubat ayında varil başına yaklaşık 44 sterlinden 72 sterline yükselerek son 12 ayda yüzde 60'dan fazla artış gösterdi.

Buna göre ülke genelinde benzin pompa fiyatı litre başına 1.47 sterline yükseldi. Dizel fiyatları ise 1.51 sterline ulaştı. Böylece akaryakıt fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "İşletmeler bu hafta daha yüksek maliyetleri tüketicilere yansıtmaktan başka bir seçeneklerinin olmadığı konusunda uyarıda bulundu. İş ve nakliyenin temel yakıtı olan dizel fiyatlarındaki artış enflasyon üzerindeki baskıyı arttırıyor" denildi.

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Uzmanlar, yükselişin petrol tedarikçileri arasındaki petrol üretimine ayak uydurma mücadelesinden ve Covid-19 seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından artan ham petrol talebinden kaynaklandığını söyledi. Uzmanlar ayrıca dünyanın üçüncü büyük petrol üreticisi olan Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin de petrol fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu aktardı.

Son dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı! Altın yastıkaltından böyle çıkacak!

Yastıkaltı altında detaylar belli oldu. Buna göre birikim sahipleri altınlarını kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme sokabilecek. Teslim edilen altınlar istenildiği takdirde geri çekilebilecek. 2022 yılında 1500'ün üzerinde kuyumcu sisteme dahil olacak. İşte detaylar...

ENFLASYONUN DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR

İngiltere'de rekor seviyedeki akaryakıt fiyatlarının, bu yıl Nisan ayından itibaren yüzde 54 artması beklenen gaz ve elektrik fiyatlarıyla beraber enflasyonu daha da artırması bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası ülkedeki enflasyonun Nisan ayında yüzde 7.25'e ulaşmasının beklediğini kaydetti.