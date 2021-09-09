İngiltere ve Almanya arasında anlaşmazlık! Ortalıktan düşme yolunda...

Federal İstatistik Ofisi'nden alınan verilere göre, Almanlar 2021'in ilk altı ayında İngiliz mallarına 13,8 milyar sterlin yani yüzde 11 daha az harcadı. Harcamanın daha da azalacağı tahmin ediliyor. Çünkü birçok şirket İngiltere'deki tedarikçileri aktif olarak AB tedarikçileri ile değiştiriyor.

İngiltere, dört yıllık çekişmenin ardından 2020'nin sonunda Avrupa Birliği'nden ayrıldı. O zamandan beri, ticareti karmaşık hale getiren gümrük kontrolleri uygulandı. Almanya'daki İngiliz Ticaret Odası başkanı Michael Schmidt, "Giderek daha fazla sayıda küçük ve orta ölçekli şirket, bu engeller nedeniyle (İngiltere'de) ticaret yapmayı bırakıyor" dedi.

2 SEKTÖR ETKİLENDİ

Özellikle ağır darbe alan iki sektör, ithalatın sırasıyla yüzde 80 ve yarı yarıya düştüğü tarım ve ilaç sektörü olarak belirlenmiş durumda. Bu, İngiltere'nin Almanya'nın en iyi ticaret ortakları sıralamasında düştüğünü gösteriyor.

Geçen yıl dokuzuncu sıradayken bu yıl 11. sıraya kadar geriledi. 2016'da AB'den ayrılma konusu meydana gelmeden önce daha da üst seviyelerdeydi. Buna rağmen, İngiltere hala Almanya'dan çok şey alıyor ve bu yılın ilk altı ayında ithalatı yüzde 2,6 artarak 32,1 milyar dolara ulaştı.

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