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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24.05.2021 - 22:09 | Son Güncelleme:

İngiltere Merkez Bankası'ndan kritik kripto para açıklaması: Tehlikeli

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İngiltere Merkez Bankası'ndan kritik kripto para açıklaması: Tehlikeli

İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Andrew Bailey, kripto para birimlerini içeren varlıkların tehlikeli olduğunu söyledi.

İngiliz parlamentosunda Hazine Komitesinin sorularını yanıtlayan Bailey, "Kripto varlıklar konusunda kuşkuluyum. Çünkü açıkçası tehlikeliler ve (bu varlıklara karşı) çok büyük bir ilgi var." ifadelerini kullandı.

Çin, 18 Mayıs'ta finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurmuştu.

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