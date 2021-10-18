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İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım sinyali

#İngiltere Merkez Bankası#İngiltere#Faiz
İngiltere Merkez Bankasından faiz artırım sinyali

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, yükselen enflasyonu frenlemek için Banka'nın harekete geçebileceğini belirtti.

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İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Merkezi Washginton D.C'de olan G30 Grubu'nun düzenlediği çevrim içi panelde yaptığı konuşmada, para politikasının arz yönlü sorunları çözemeyeceğini söyledi. Bailey, "Ancak Banka, özellikle orta vadeli enflasyon ve orta vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin bir risk görürse harekete geçmek zorundadır ve geçmelidir. İşte bu yüzden İngiltere Merkez Bankası olarak sinyal verdik. Bu da harekete geçmemiz gerektiğine dair başka bir sinyal. Ama elbette bu eylem, para politikası toplantılarımızdan gelecektir." ifadelerini kullandı.

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Ülkede iş gücüne olan talebin giderek arttığını belirten Bailey, "İş gücü arzının büyümesiyle ilgili endişelerim var." değerlendirmesinde bulundu.

GELİŞMİŞ EKONOMİLER ARASINDA İLK FAİZ ARTIRIMI YAPAN MERKEZ BANKASI OLABİLİR
Enflasyonda hedef seviyesi yüzde 2 olan İngiltere Merkez Bankası, bu yılın sonuna kadar enflasyonun yüzde 4'ün üzerine çıkmasını bekliyor. Uzmanlar, İngiltere Merkez Bankası'nın, bu yıl içerisinde ya da 2022 başında harekete geçerek gelişmiş ekonomiler arasında ilk faiz artırımı yapan merkez bankası olabileceğini belirtiyor. İngiltere Merkez Bankası, halihazırda politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde tutuyor.

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