MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİngiltere Merkez Bankası’ndan doğrudan finansman hamlesi
GeriEkonomi İngiltere Merkez Bankası’ndan doğrudan finansman hamlesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 11:53,Son Güncelleme:/

İngiltere Merkez Bankası’ndan doğrudan finansman hamlesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere Merkez Bankası’ndan doğrudan finansman hamlesi
Abone Olgoogle-news

İngiltere Merkez Bankası (BoE) fazladan kamu harcamalarının doğrudan merkez bankası tarafından finanse edileceğini bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada İngiliz hükümetinin fazladan kamu harcamalarının geçici olarak İngiltere Merkez Bankası tarafından finanse edileceği duyuruldu.
İngiliz Hazinesi’nden yapılan açıklamada ise doğrudan finansmanın “geçici ve kısa vadeli” olduğu belirtildi.

İngiliz hükümetinin son haftalarda kamu harcamaları için nakit ihtiyacının yükselmesinin ardından gelen bu kararla hazinenin tahvil piyasasını atlayarak finansman sağlaması mümkün olacak.

Böylece İngiltere Merkez Bankası’nda hükümetin hesabında ayrılan normal koşullarda 400 milyon sterlin seviyesindeki finansman üst limiti belirtilmeden artırılmış oldu.

İngiltere Merkez Bankası’ndaki hükümet hesabı 2008 yılında benzer şekilde 20 milyar sterline çıkarılmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle