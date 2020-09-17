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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 15:23 | Son Güncelleme:

İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi

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İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi
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İngiltere Merkez Bankası, yüzde 0,1 seviyesinde olan politika faizinde ve 745 milyar sterlin seviyesindeki tahvil alım programında değişikliğe gitmedi.

İngiltere Merkez Bankası (BOE) beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,1 seviyesinde bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, BOE Para Politikası Kurulu (MPC) tutanaklarına yer verilerek, kurulun politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde, tahvil alım programını da 745 milyar sterlin seviyesinde tuttuğu belirtildi. Kararın oy birliği ile alındığı bildirildi.

MPC tutanaklarında, ekonomi görünümünün alışılmadık şekilde “belirsiz” kalmaya devam ettiği ve küresel ekonomik faaliyet göstergelerinin büyük ölçüde kurulun ağustos toplantısındaki ortaya koyduğu beklentilere paralel olduğu belirtildi.

Tutanaklarda, “Kurulun, atıl kapasitenin azaltılmasında ve yüzde 2’lik enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşılması konusunda net kanıt alınana kadar para politikasını sıkılaştırma niyeti yoktur.” ifadesine yer verildi.

Son yurt içi ekonomik verilerin MPC'nin ağustos toplantısındaki beklentilerinden biraz “daha güçlü” olduğuna vurgu yapılan tutanaklarda, küresel olarak Kovid-19 vakalarında yaşanan son artışın ekonomik faaliyetlere zarar verebileceği uyarısı yapıldı.

İngiltere’de ana projeksiyonlarda öngörülenden daha uzun süreli bir yüksek işsizlik riski olduğuna yer verilen tutanaklarda, ülkenin üçüncü çeyrekteki GSYH’sının Kovid-19 öncesi seviyenin yaklaşık yüzde 7 altında kalacağı ifade edildi.

BOE, Kovid-19 salgınının etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği mart ayında iki defa olağanüstü toplanarak politika faiz oranını rekor düşük seviye olan yüzde 0,1’e indirmişti.

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