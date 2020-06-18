İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentiyle uyumlu şekilde politika faizini yüzde 0,10’da tutarken varlık alım programını 100 milyar sterlin seviyesinde artırdı.



İngiltere Merkez Bankasından yapılan açıklamada, yüzde 0,10 seviyesinde olan politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.



BoE Para Politikası Kurulunun (MPC) politika faizinin sabit tutulması yönündeki kararı oy birliği ile aldığı kaydedilen açıklamada, varlık alım programının ise bire karşı sekiz oyla 100 milyar sterlin artırılarak 745 milyar sterline yükseltilmesi yönünde karar verdiği belirtildi.



MPC tutanaklarında son verilerin ışığında İngiliz ekonomisinde olumsuz şartların beklenenden daha hafif olabileceği belirtildi.



Tutanaklarda, bankanın halen yüzde 2 seviyesindeki enflasyon hedefini koruduğu, riskli varlıkların fiyatlarının mart ayındaki düşük seviyelerden sonra yeniden yükselmeye başladığı belirtildi.



MPC tutanaklarında, karantina uygulamasının gevşetilmesi ve ekonominin yeniden açılmaya başlamasıyla tüketicilerin harcamalarında iyileşmeye yönelik işaretlerin görüldüğü belirtildi.



İngiliz ekonomisinin mart ayında yüzde 6, nisan ayında ise yüzde 20 seviyesinde daraldığı hatırlatılan tutanaklarda, bununla birlikte devam eden döneme ilişkin olarak büyüme işaretlerinin görüldüğü ifade edildi.



Tutanaklarda, “Benzeri görülmemiş mevcut durum, küresel ekonomi ve İngiliz ekonomisinin görünümünü olağan dışı şekilde belirsiz kılmaktadır. Görünüm, salgının nasıl dönüşeceğine, kamu sağlığına ilişkin alınan önlemlere ve hükümetlerin ve hane halkını bu unsurlara nasıl karşılık vereceğine bağlı olacak.” şeklindeki ifadelere yer verildi.