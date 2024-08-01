İngiltere Merkez Bankası faiz indirdi

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İngiltere Merkez Bankası (BoE) çekişmeli geçen Para Politikası Komitesi toplantısının ardından faizi 16 yılın en yüksek seviyesinden düşürdü.

BoE, faiz oranını 25 baz puan düşürerek %5'e indirdi.

Para Politikası Komitesi kararı beklendiği gibi 5-4'lük bir çoğunlukla alabildi. Karara öncülük eden Başkan Andrew Bailey, BoE'nin Para Politikası Komitesi'nin ileriye dönük olarak temkinli hareket edeceğini söyledi.

Bailey yaptığı açıklamada “Enflasyonun düşük kalmasını sağlamamız ve faiz oranlarını çok hızlı ya da çok fazla düşürmemeye dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

Haziran ayında BoE 7'ye 2 oyla faizleri sabit tutma kararı almıştı.

BoE, enerji fiyatlarında geçen yıl yaşanan sert düşüşlerin etkisinin azalmasıyla manşet enflasyonun yılın son çeyreğinde %2,75'e yükselmesini, 2026'nın başlarında %2'lik hedefine dönmesini ve daha sonra bu oranın altına inmesini bekliyor.

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Yaklaşık %6'lık ücret artışı, BoE'nin %2'lik enflasyonla tutarlı olarak gördüğü oranın neredeyse iki katı ancak merkez bankasının beklentileri doğrultusunda yavaşlıyor.

BoE, İngiltere ekonomisinin bu yılın ilk yarısında beklenenden daha güçlü büyümeyi yansıtarak, önceki tahmini olan %0,5'ten revize ederek bu yıl yaklaşık %1,25 oranında genişleyeceğini düşünüyor.

Tahminler, yüksek faiz oranlarının büyüme üzerinde baskı yaratmaya devam etmesi nedeniyle işsizliğin bir miktar artacağını ve enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıyı azaltacağını gösteriyor.

Ancak BoE, enflasyon baskılarının daha kalıcı olabileceği ve enflasyonu ana tahmininden daha uzun süre hedefin üzerinde tutabileceği riskini kabul etti.