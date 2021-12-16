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İngiltere Merkez Bankası Bitcoin için 'Sıfır' uyarısında bulundu!

#Bitcoin#Kripto Para#Bitcoin Fiyatı
İngiltere Merkez Bankası Bitcoin için Sıfır uyarısında bulundu

İngiltere Merkez Bankası, değeri spekülatif haberlere ve gelişmelere göre değişkenlik gösteren Bitcoin için önemli bir uyarıda bulundu. Pandemi döneminde yatırım alanı oluşturan kripto para piyasası, son aylarda anlık değişikliklerle yatırımcısını tedirgin etmişti. İngiltere Merkez Bankası ise Bitcoin fiyatı için kritik bir uyarıda bulundu. Bankanın Başkan Yardımcısı Cunlife, Bitcoinin değerinin sıfıra düşebileceğini öne sürdü.

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İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sör Jon Cunlife, Bitcoin'e yönelik açıklamasında, "Fiyatları hayli değişebiliyor ve teorik ya da pratik olarak değeri sıfıra düşebilir" ifadelerinde bulundu.

"KRİPTO PARA FİNANSAL SİSTEME DAHİL EDİLDİĞİNDE DÜZENLEME GERÇEKLEŞTİREBİLİR"

Cunlife, salı günkü açıklamasında "Endişe yaratan nokta, kripto para finansal sisteme entegre edildiğinde, büyük çaplı bir fiyat düzenlemesi gerçekleşebilir ve bu da diğer piyasalarla birlikte sabit finansal piyasa aktörlerini gerçekten etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası'nın pazartesi günü yaptığı rutin finansal sistem değerlendirmesinde de büyük kuruluşların kripto para konusunda ihtiyatlı davranması gerektiği belirtilmişti.

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