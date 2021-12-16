İngiltere Merkez Bankası Bitcoin için 'Sıfır' uyarısında bulundu!

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İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sör Jon Cunlife, Bitcoin'e yönelik açıklamasında, "Fiyatları hayli değişebiliyor ve teorik ya da pratik olarak değeri sıfıra düşebilir" ifadelerinde bulundu.

"KRİPTO PARA FİNANSAL SİSTEME DAHİL EDİLDİĞİNDE DÜZENLEME GERÇEKLEŞTİREBİLİR"

Cunlife, salı günkü açıklamasında "Endişe yaratan nokta, kripto para finansal sisteme entegre edildiğinde, büyük çaplı bir fiyat düzenlemesi gerçekleşebilir ve bu da diğer piyasalarla birlikte sabit finansal piyasa aktörlerini gerçekten etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası'nın pazartesi günü yaptığı rutin finansal sistem değerlendirmesinde de büyük kuruluşların kripto para konusunda ihtiyatlı davranması gerektiği belirtilmişti.