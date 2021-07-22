Burada turizm sektörü hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, turizmin geçen yıla göre daha iyi gittiğini aktardı. Bakan Ersoy, şöyle konuştu: “Sıkıntılı birkaç ülke var, inşallah onları da çözeceğim. Birkaç haftaya daha ihtiyaç var. Aça aça gidiyoruz. İngiltere ile yoğun görüşme trafiği devam ediyor. En büyük arzumuz, kısa sürede hava trafiğinin açılması. Sıkıntı vaka sayıları. Biz ne yaparsak yapalım vaka sayıları önemli. Vaka sayıları artarsa sıkıntı yaşarız. Aşı olmayan var mı? Bu işin tek kurtuluşu aşı, yani aşı olmak. Gençler aşı olmuyor diyorsunuz ama otellerde oran çok yükseldi. Yüzde 93’lere kadar geldi otellerdeki aşılanma oranı. Bizim otellerdeki hedefimiz bu rakamları yüzde 100’e getirmek. Otel çalışanları buna uyuyor ve aşılanıyorlar. Sağlık Bakanlığı her şeyi yapıyor.”

YANLIŞ SÖYLEMLER VAR

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesiyle ilgili yanlış söylemler olduğunu aktaran Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Yasa aslında belediyelerle ilgili bir kısıtlama, bir hak mahrumiyeti getirmiyor. Eskiden bakanlık sınıflandırması mecbur tutulmuyordu, sadece iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yani belediyeden alınan belge zorunlu tutuluyordu. Şimdi ise bu yasayla birlikte belediyeden alınan belge, artı bakanlık sınıflandırma belgesi zorunlu tutuluyor. Yani belediyeden alınan belge kalkmıyor. O zaten olmazsa olmazı” diye konuştu.

TAKSİCİ ESNAFI DESTEK İSTEDİ

BAKAN Ersoy, bayramlaştığı taksici esnafın istek ve sorunlarını da dinledi. Antalya bölgesinde taksicilerin en önemli isteklerinin korsan taşımacılık yapanlara karşı denetimlerin artırılması olduğunu söyleyen Kemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Tıraş, bu konuda Ersoy’dan destek istedi. Kemer’deki Alacasu mevkisinin, yörede yaşayan vatandaşların denize girdiği nadir yerlerden olduğunu aktaran taksi esnafı, buranın kiraya verilmesinden dolayı da bu imkanın ellerinden alındığını belirtti. Bakan Ersoy ise, “Birinci derece arkeolojik SİT alanı orası. Orman Bakanı ile bizzat ben konuştum ve yazılı itirazımızı da yaptık. Doğru bulmuyoruz açıkçası. Muhtemelen iptal olur diye düşünüyorum. İptal olması için de her türlü çalışmayı yapacağız” dedi.

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