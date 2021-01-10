İngiltere ile ticarette yeni dönem

AB’den ayrılan İngiltere ile Brexit sonrası belirsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, onay sürecinin tamamlanması için Meclis’e gönderildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gönderilen anlaşma, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından yasa teklifi olarak Meclis’e sunuldu. Teklifin gerekçesinde, ‘en büyük ikinci ihracat pazarımız ve en fazla dış ticaret fazlası verdiğimiz ülke’ olduğu belirtilen İngiltere ile imzalanan anlaşmanın ihracatçıların Birleşik Krallık’taki mevcuk pazara giriş koşullarının korunup, Birleşik Krallık’ın diğer serbest ticaret anlaşması ortakları karşısındaki rekabet güçlerinin olumsuz etkilenmemesini sağladığı vurgulandı.

GELİŞTİRİLECEK

Metne eklenen maddeyle, anlaşma en geç iki yıl sonra yenilenip genişletilmek üzere gözden geçirilecek. Bu gözden geçirme, tarım ürünleri ve hizmet ticareti ile yatırımlar, sübvansiyonlar, sürdürülebilir kalkınma, çevre, iklim değişikliği, işgücü, yolsuzlukla mücadele, dijital ekonomi, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile fikri mülkiyeti içerecek, ancak bu alanlarla da sınırlı kalınmayacak.

Anlaşma, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda’nın yanı sıra, ‘ulusal muamele ve pazara giriş’, ‘gümrükler ve ticaretin kolaylaştırılması’, ‘sağlık ve bitki sağlığı önlemleri’ ve ‘menşe kuralları ve işlemleri’ açısından Birleşik Krallık’ın sorumlu olduğu Guernsey ve Jersey yetki alanları ile Man Adası’na da uygulanacak.



KOLAYLAŞTIRICI TEKNOLOJİ

Anlaşmaya göre taraflar, mümkün olan durumlarda kolaylaştırıcı düzenlemeler ve teknolojilerden yararlanan gümrük düzenlemelerini ortaya koyacaklar. Taraflar, eşyanın ihracat, ithalat ve transiti ile ilgili gümrük yasaları ve diğer mevzuatın gerektirdiği tüm bilgilerin tek bir elektronik ortamda sunulmasını kolaylaştırma amacıyla tek pencere sistemleri geliştirecek.

48 SAATTE HIZLI TESLİM

İki ülke de, ticaretin kolaylaştırılması adına eşyanın tesliminin etkinleştirilmesi ve ithalatçı ve ihracatçıların maliyetlerinin azaltılması için basitleştirilmiş usuller uygulayacak. Buna göre, gerekli işlemlere uygun olarak tüm bilgilerin sağlanması ve eşyanın fiziksel muayeneye tabi tutulmayacak olması durumunda, eşyanın gümrük idaresine sunulmasından itibaren 48 saat içinde, hızlı bir şekilde teslimi sağlanacak. Ayrıca gümrükte risk yönetimi sistemi uygulanacak.

İHRACATÇI İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya Diplomasi Forumu’nun (ADF) bir süre önce başlattığı ve sosyal medyada giderek beğeni kazanan ADF120Sec (120 Saniye) uygulamasına katılarak, Türkiye-İngiltere arasında imzalanan STA anlaşmasına ilişkin mesajını paylaştı. Bakan Pekcan, Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) önemine işaret ederek, “STA’nın ikili ticaretimizin önündeki başlıca belirsizlikleri ve engelleri ortadan kaldıran ve gelecekteki ilişkilerimiz için sağlam temel oluşturan önemli bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum” diye konuştu.