İngiltere ile ticaret anlaşması tamam

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA), iki ülke ilişkilerinde yeni ve çok özel bir kilometre taşı olduğunu söyledi. Anlaşmanın tüm sanayi ve tarım ürünlerini kapsadığını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Anlaşma olmasaydı, Birleşik Krallığa yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 75’i vergi yükü ile karşı karşıya kalacak, 2.4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı” dedi. Pekcan, hedefin salgın sonrasında İngiltere ile ticaret hacminde 20 milyar dolara ulaşmak olduğunu bildirdi.

1 OCAK’TA BİTECEKTİ

STA imza töreni Bakan Pekcan ile Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss’ın video konferans katılımıyla gerçekleştirildi. Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasıyla iki ülke arasındaki ticaret rejiminin yeniden belirlenmesi ihtiyacı doğduğunu anımsatan Pekcan, “Oldukça kritik ve önemli bir anlaşma imzaladık. 1 Ocak 2021 tarihinde Birleşik Krallık ile Gümrük Birliği ilişkimiz sona erecektir. Gümrük Birliğinin getirdiği olanak ve kazanımları mutlak suretle korumamız gerekiyordu” dedi. STA sayesinde Türk firmalarının rekabetçi olduğu sektörlerde İngiltere’ye kolay ve sorunsuz bir biçimde ihracat yapabileceklerini belirten Pekcan, şunları söyledi:

YATIRIMLARI DA ARTTIRACAK

“Anlaşma olmasaydı, Birleşik Krallığa yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 75’i vergi yükü ile karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2.4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Serbest Ticaret Anlaşmamızın karşılıklı yatırımlara da olumlu yansıyacağını değerlendiriyorum. Geçen sene ihracatımız 11.2 milyar dolar, ithalat ise 5.6 milyar dolar gerçekleşti. Birleşik Krallık, Türkiye ihracatında Almanya’nın ardından ikinci sırada, özellikle otomotiv, televizyon, beyaz eşya ve hazır giyim başta olmak üzere pek çok sektörde ihracatın önde gelen pazarları arasında. Birleşik Krallık Türkiye için çok değerli bir ortak. Türkiye’de Birleşik Krallık kaynaklı yatırımlar 11.6 milyar dolar düzeyinde.”

YATIRIM VE HİZMETLER GENİŞLEYECEK

Anlaşmanın, tüm sanayi ve tarım ürünlerini içerdiğini belirten Pekcan, “Anlaşmanın yatırımlar, hizmetler gibi alanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışmalara en kısa sürede başlamayı ümit ediyoruz. Tarım alanında pazara giriş şartlarını nasıl geliştirebileceğimizi görüşeceğiz. Bazı sektörlerde karşılıklı tanıma gibi konulara eğileceğiz. İlişkilerimizi derinleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Anlaşma 1 Ocak 2021 tarihinde devreye girecek ve hiçbir süre kaybımız olmayacaktır. Önümüzdeki günlerde de Birleşik Krallık Hükümeti ile yakın iş birliğini sürdürüp, STA geçiş sürecinin eksiksiz ve sorunsuz tamamlanması için gerekli adımları birlikte atıyor olacağız” dedi.