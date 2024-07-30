İngiltere ile STA görüşmeleri sonbaharda yine başlıyor

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Ülkede iktidara gelen yeni hükümet, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması (STA) müzakerelerine sonbahar aylarında başlayacağını açıkladı. Açıklamada Hindistan ve Körfez İşbirliği Konseyi’ndeki ülkelerle STA görüşmelerinin kaldığı yerden devam edeceği vurgulandı.

DÖRT ÜLKE İLE GÖRÜŞÜLECEK

Bloomberg’in haberine göre İngiltere Başbakanı Keir Starmer liderliğindeki yeni hükümet tarafından yapılan açıklamada “Görüşmelere yeniden başlamak, İngiltere’nin işletmelerin uluslararası piyasalara erişimini sağlaması, istihdamı artırması ve (ekonomik) büyümeyi sağlaması için gerekli olan yüksek nitelikte ticari anlaşmalara varmaya yönelik ilk adımdır” denildi.

İngiltere Ticaret Bakanlığı yeni hükümetin sonbaharda yapacağı ilk görüşmelerin Türkiye, İsrail, Güney Kore ve İsviçre ile gerçekleştirileceğini açıkladı.

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İngiltere’nin bu dört ülke ile halihazırda serbest ticaret anlaşması bulunuyor. İngiltere’nin 2020’de Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının ardından geçerlik kazanan bu anlaşmalar, AB döneminde yapılan anlaşmalarla aynı şartlara sahip. İngiltere anlaşmaların güncellenmesi için önceki hükümetler döneminde müzakereler yürütüyordu.