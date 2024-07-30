×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

İngiltere ile STA görüşmeleri sonbaharda yine başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#STA#İsrail
İngiltere ile STA görüşmeleri sonbaharda yine başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 07:00

İngiltere’de seçimler nedeniyle ara verilen çeşitli ülkelerle STA görüşmelerine yeniden başlanacak.

Haberin Devamı

Ülkede iktidara gelen yeni hükümet, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması (STA) müzakerelerine sonbahar aylarında başlayacağını açıkladı. Açıklamada Hindistan ve Körfez İşbirliği Konseyi’ndeki ülkelerle STA görüşmelerinin kaldığı yerden devam edeceği vurgulandı.

DÖRT ÜLKE İLE GÖRÜŞÜLECEK

Bloomberg’in haberine göre İngiltere Başbakanı Keir Starmer liderliğindeki yeni hükümet tarafından yapılan açıklamada “Görüşmelere yeniden başlamak, İngiltere’nin işletmelerin uluslararası piyasalara erişimini sağlaması, istihdamı artırması ve (ekonomik) büyümeyi sağlaması için gerekli olan yüksek nitelikte ticari anlaşmalara varmaya yönelik ilk adımdır” denildi.

İngiltere Ticaret Bakanlığı yeni hükümetin sonbaharda yapacağı ilk görüşmelerin Türkiye, İsrail, Güney Kore ve İsviçre ile gerçekleştirileceğini açıkladı.

Haberin Devamı

İngiltere’nin bu dört ülke ile halihazırda serbest ticaret anlaşması bulunuyor. İngiltere’nin 2020’de Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının ardından geçerlik kazanan bu anlaşmalar, AB döneminde yapılan anlaşmalarla aynı şartlara sahip. İngiltere anlaşmaların güncellenmesi için önceki hükümetler döneminde müzakereler yürütüyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#STA#İsrail

BAKMADAN GEÇME!