İngiltere ile Avustralya ticaret anlaşmasında uzlaştı

İngiltere Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakanı Boris Johnson ile Avustralya Başbakanı Scott Morisson’ın iki ülke arasında yeni bir ticaret anlaşmasının imzalanmasına karar verdiği bildirildi. Açıklamada, anlaşma kapsamından İngiltere’den Avustralya’ya otomobil, İskoç viskisi, bisküvi ve seramik gibi ürünlerin çok daha ucuz maliyetlerle ihracının yapılabileceği belirtildi.

Detayları henüz paylaşılmayan anlaşmanın özelikle İngiliz ve Avustralyalı gıda üreticilerini her iki pazara daha kolay ve daha ucuz bir şekilde erişimini sağlayacağı kaydedildi. Başbakan Johnson anlaşmaya ilişkin olarak, “Bugün, İngiltere’nin Avustralya ile ilişkisinde, ortak tarihimiz ve ortak değerlerimiz tarafından desteklenen yeni bir şafağa işaret ediliyor.” İfadesini kullandı.

Johnson, “Yeni serbest ticaret anlaşmamız, İngiliz işletmeleri ve tüketicilerinin yanı sıra dünyanın diğer tarafında çalışma ve yaşama şansı isteyen gençler için harika fırsatlar sunuyor.” dedi.

Uzmanlar, iki ülke arasındaki kapsamlı ticaret anlaşmasını, İngiltere’nin Asya -Pasifik bölgesinde daha büyük ticari iş birliklerine gidebilmesinin ilk adımı olarak yorumluyor. Anlaşmayla birlikte, İngiltere’de özellikle gıda üreticilerinin Avustralyalı üreticilerle rekabet gücünün azabileceği yönünde endişeleri de gündeme geliyor.

Örneğin, İngiliz Ulusal Çiftçiler Birliği’nin (NFU) açıklamasında, Avustralyalı et üreticilerinin İngiliz üreticilere kıyasla daha düşük maliyetlerle üretim yapabildikleri, bunun da İngiltere’deki üreticileri olumsuz yönde etkileyebileceği kaydedildi.

2020 yılı itibarıyla iki ülke arasında toplam ürün ve hizmet ticaretinin toplam hacmi 20,1 milyar sterlin seviyesinde gerçekleşmişti. Avustralya, ağırlıklı olarak metal ürünleri, şarap ve makine ihraç ederken, İngiltere ise bu ülkeye otomobil, ilaç ve alkollü ürünler ihraç ediyor.

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