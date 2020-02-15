İngiltere için AB ile eşzamanlı STA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin de AB ile eşzamanlı olarak İngiltere ile serbest ticaret anlaşması (STA) imzalayacağını açıkladı. Bu konuda hem AB yönetimi hem de İngiltere yönetimi ile mutabık kaldıklarını söyleyen Pekcan, “Brexit 31 Ocak’ta devreye girdi, geçiş süreci tamamlanıyor. AB, İngiltere ile bir serbest ticaret anlaşması imzalayacak. Biz o görüşmelere Türkiye olarak katılamıyoruz. Ancak o görüşmelere paralel aynı anda bizim de STA’mız yürürlükte olacak” ifadelerini kullandı.



6 ÖN TOPLANTI



Türkiye ve İngiltere arasında BREXIT ile ilgili bir çalışma grubunun bulunduğunu hatırlatan Pekcan şunları söyledi: “BREXIT ve sonrasına ilişkin planlamalar uzun soluklu bir süreç. Bu konuda İngiltere ile şu ana kadar 6 ön toplantı yaptık. İngiltere’nin bize söylediği, Brexit sonrası hedef dört ülkeden birisi Türkiye. 27 Şubat’ta İngiltere’den bir heyet ve AB’den bir heyet Türkiye’ye gelecek. Türkiye’den Bakan Yardımcım ve ekiplerimiz geçen hafta İngiltere’de ön görüşmeler yaptı. Ben de muhatabım Bakandan randevu talep ettim. Eşzamanlı STA imzalanması kararından sonra ilk görüşmeyi gerçekleştireceğiz, yol haritamızı çizeceğiz. Teknik ekiplerin çalışmaları zaten devam ediyor. Anlaşmaların metni ya da kapsamı dışında henüz netleşmiş bir şey yok.”



STA’LAR HIZLANDI



Hırvatistan temasları sonrası bir grup gazeteicinin sorularını yanıtlayan Pekcan, Türkiye’nin halen müzakere yürüttüğü diğer serbest ticaret anlaşmalarına ilişkin de şunları anlattı: “Birçok ülkeyle STA müzakerelerimiz var. Şu anda güncel olanları söylersek; Japonya ile güncel müzakerelerimiz var. Meksika durmuştu, Davos’ta görüştük, onu da ivmelendirmek için karar aldık. STA imzalanması için sizin hassas sektörleriniz var, onlara açamıyorsunuz gümrüğünüzü o sebeple işler biraz uzun sürüyor. Prensipte Meksika ile bazı hasas ürünleri de gözeterek anlaştık, görüşmelere devam edeceğiz. Ukrayna’yla bu doğrultuda anlaştık, devam ediyoruz. Cezayir’le STA çalışmalarını hızlandıralım dedik, ama fiilen henüz başlamadı. Bunun dışında Taylan ve Endonezya da var güncel durumda olan.”

SON 2 AYDA 20 BAKANLA GÖRÜŞTÜ

Türkiye’nin ihracat hedefleri doğrultusunda yoğun bir temas trafiği içinde olduklarını belirten Ruhsar Pekcan, “2020’ye yoğun başladık. 15 Ocak’tan sonra Bakanlık olarak 7 ülkeye gitmişiz. Davos’taki temeslarımızı da hesaba kattığımızda Ocak-Şubat döneminde 15 ülkeden 20 bakanla görüşmüşüz” dedi.

HAKSIZ FİYATA 4.9 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Haksız fiyat artışı (HFA) adlı mobil uygulama geliştirdiklerini söyleyen Ruhsar Pekcan, “2019 yılında haksız fiyat nedeniyle 4.9 milyon TL ceza kesildi. Bugünlerde koronavirüsü nedeniyle makseklerde fiyat artışı var. Bunları tespit ettik. Hakısız fiyat uygulamanın 10 bin ile 104 bin lira arasında cezası var. Haksız fiyatlar ile ilgili ihbar hattı ALO 175’e 1 Ocak 2020’den bu yana gelen şikayet 80 bini aştı. Bunları değerlendiriyoruz” dedi.

ÇİN'DEN GELEN KARGO SAYISI 300'DEN 30'A DÜŞTÜ

DÜNYA Sağlık Örgütü ve bizim Sağlık Bakanlığımız tarafından kuru yüzeylerde virüsün birkaç saatten fazla yaşamadığı yönünde açıklamaları olduğunu hatırlatan Pekcan, “Dolayısıyla kargolarda böyle bir risk olmadığı belirtiliyor. Ama Çin’den gelen günde 300 adet günlük posta torbası şu anda günlük 30’a torbaya düştü zaten, insanlar imtina ediyor” diye konuştu.