İngiltere faizi değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası(BoE), faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.



BoE Komite toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, faiz oranı %0,10 olarak bırakıldı. Piyasalarda da BOE'nin faiz oranında bir değişikliğe gitmeyeceği beklentisi bulunuyordu.



BoE, Varlık Alım Programını da piyasa beklentisi doğrultusunda değiştirmeyerek, 745 milyar sterlin olarak bıraktı.



BoE, faizleri ve varlık alım programını değiştirmeme kararını oybirliği ile aldı.



BoE, bu yıl ekonominin bu yıl yüzde 9,5 daraldıktan sonra, gelecek yıl yüzde 9,0, 2022 yılında ise yüzde 3,5 büyümesini bekliyor. Mayıs ayı senaryosunda beklentiler sırasıyla -%14,0, %15,0 ve %3,0) şeklinde açıklanmıştı.



Banka, ikinci çeyrekte ekonomik daralmanın yüzde 21 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu.

Banka tüketici fiyat beklentisini bu yıl için yüzde 0,60'tan yüzde 0,25'e çekerken, gelecek yıl için yüzde 0,50'den yüzde 1,75'e çekti. 2022 yılı hedefini, genel hedefi olan yüzde 2,0 olarak korudu. Banka'nın işsizlik oranı tahminleri önümüzdeki 3 yıl için sırasıyla %7,5, %6,0 ve %4,5 şeklinde oluştu.