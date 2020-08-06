MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİngiltere faizi değiştirmedi
GeriEkonomi İngiltere faizi değiştirmedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 06.08.2020 - 09:09,Son Güncelleme:

İngiltere faizi değiştirmedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere faizi değiştirmedi
Abone Olgoogle-news

İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 0.10 olarak sabit tuttu.

İngiltere Merkez Bankası(BoE), faiz oranında bir değişikliğe  gitmedi.

BoE Komite toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, faiz  oranı %0,10 olarak bırakıldı. Piyasalarda da BOE'nin faiz oranında  bir değişikliğe gitmeyeceği beklentisi bulunuyordu.

BoE, Varlık Alım Programını da piyasa beklentisi doğrultusunda değiştirmeyerek, 745 milyar sterlin olarak bıraktı.

BoE, faizleri ve varlık alım programını değiştirmeme kararını  oybirliği ile aldı.

BoE, bu yıl ekonominin bu yıl yüzde 9,5 daraldıktan sonra, gelecek yıl yüzde 9,0, 2022 yılında ise yüzde 3,5 büyümesini bekliyor. Mayıs ayı senaryosunda beklentiler sırasıyla -%14,0, %15,0 ve %3,0) şeklinde açıklanmıştı.

Banka, ikinci çeyrekte ekonomik daralmanın yüzde 21 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu.

Banka tüketici fiyat beklentisini bu yıl için yüzde 0,60'tan yüzde  0,25'e çekerken, gelecek yıl için yüzde 0,50'den yüzde 1,75'e çekti. 2022 yılı hedefini, genel hedefi olan yüzde 2,0 olarak korudu. Banka'nın işsizlik oranı tahminleri önümüzdeki 3 yıl için sırasıyla  %7,5, %6,0 ve %4,5 şeklinde oluştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle