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İngiltere ekonomisinde yatay büyüme

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#İngiltere#Ekonomi#Büyüme
İngiltere ekonomisinde yatay büyüme
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 09:39

İngiltere ekonomisinde ocak-mart dönemine ilişkin büyüme tahmini yüzde 0,7'ye yükseltildi.

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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) yılın ilk çeyreğine ilişkin açıkladığı büyüme verilerine göre, ocak-mart dönemi için daha önce açıklanan yüzde 0,6'lık büyüme tahmini yukarı yönlü revize edildi.

Buna göre, İngiltere ekonomisi yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,7 büyüdü. İngiltere ekonomisi 2023'ün üçüncü ve dördüncü çeyreğinde küçülmüştü.

Ülke ekonomisi ilk çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 0,3 büyüme kaydederken, nisanda aylık bazda büyüme göstermedi.

Hizmet sektörü bu dönemde yüzde 0,8 ve sanayi yüze 0,6 büyürken, inşaat sektörü yüzde 0,6 daraldı.

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#İngiltere#Ekonomi#Büyüme

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