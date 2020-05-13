İngiltere ekonomisinde büyük daralma

İngiltere ekonomisi koronavirüs krizinin artması ve hükümetin virüsün yayılmasını durdurmak için ülkenin çoğunun kapatılmasının ardından Mart ayında bir önceki aya göre %5.8 daraldı.



İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, gayri safi yurtiçi hasılanın ilk çeyrekte 2019'un son çeyreğine göre %2.0 daraldığını açıkladı.



Bu, finansal krizin derinliklerinde, 2008'in sonundan bu yana çeyreklik bazda en büyük düşüş. Reuters anketine katılan ekonomistler GSYH'nin %2.5 daralmasını bekliyorlardı.



İngiltere ekonomisine yönelik Nisan ayı verileri daha da büyük bir düşüş gösterebilir, çünkü İngiliz şirketleri ve tüketicileri Nisan ayının tamamında tecrit altında kaldı.

İngiltere Ticaret Odası'nda baş ekonomist olan Suren Thiru "Koronavirüsün İngiltere ekonomisinde yarattığı tahribatın hızı ve ölçeği, benzeri görülmemiş ve birinci çeyrekteki düşüşün ardından ekonomik faaliyette ikinci çeyrekte daha tarihsel olarak belirgin daralma olabileceği anlamına geliyor" dedi.

