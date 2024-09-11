İngiltere ekonomisi stabil kaldı

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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ekonomi haziranda yatay seyretmesinin ardından temmuzda da büyümedi. Beklenti, ekonominin temmuzda yüzde 0,2 büyüyeceği yönündeydi.

Temmuzda hizmet sektörünün yüzde 0,1 büyümesine rağmen imalat ve inşaat sektörlerinde sırasıyla yüzde 0,8 ve yüzde 0,4 daralma görüldü. İmalat sektörü haziranda yüzde 0,8, inşaat sektörü de yüzde 0,5 büyümüştü.

İngiltere ekonomisi mayıs-temmuz dönemini kapsayan üç ayda önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,5 büyüdü. ​​​​​​​

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonominin üst üste iki aydır yatay seyir izlediğini belirterek, özellikle imalat sektöründe otomotiv ve makine firmalarının satışlarının zayıf seyrettiğini ve inşaat sektörünün de daraldığını kaydetti.