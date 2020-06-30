MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİngiltere ekonomisi sert daraldı
GeriEkonomi İngiltere ekonomisi sert daraldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 15:31,Son Güncelleme:

İngiltere ekonomisi sert daraldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere ekonomisi sert daraldı
Abone Olgoogle-news

Bu yılın ilk çeyreğinde, beklentilerin üzerinde, yüzde 2,2 seviyesinde daralan ülke ekonomisi, 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetmiş oldu

İngiliz ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 daraldı. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülke ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde, beklentilerin üzerinde, yüzde 2,2 daralma kaydetti. Beklenti, ülke ekonomisinin yüzde 2 daralması yönündeydi.

İlk çeyrek verileri ile İngiliz ekonomisi, 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetmiş oldu.

İngiliz ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2 daralmıştı.

ONS Ulusal İstatistik Başkan Yardımcısı Jonathan Athow, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Mart ayında tüm ana sektörlerde dikkate değer bir azalma görüldü. Mart ayında tüketici harcamalarındaki sert düşüş, hanehalkı tasarruflarında dikkate değer artışa yol açtı. Öte yandan, son verilere göre, İngiliz ekonomisi mart ayında yüzde 6,9 daraldı." ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle