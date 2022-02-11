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İngiltere ekonomisi II. Dünya Savaşı'ndan beri en yüksek büyümesini kaydetti

#İngiltere Merkez Bankası#İngiltere Ekonomisi#İngiltere
İngiltere ekonomisi II. Dünya Savaşından beri en yüksek büyümesini kaydetti

İngiltere ekonomisi geçen yıl yüzde 7,5 büyüme kaydetti. Bu, 1941 yılından beri görülen en yüksek veri. Böylece İngiltere ekonomisi, koronavirüs pandemisi yüzünden yaşadığı daralmanın ardından II. Dünya Savaşı'ndan beri görülen en yüksek büyümeyi kaydetmiş oldu.

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Geçen yıl büyümenin bu kadar yüksek gelmesinin en önemli sebebi, ekonominin 2020 yılında koronavirüs pandemisi yüzünden yüzde 9,4 daralma kaydetmesi. Aralık ayında ise ekonomi omicron varyantına bağlı olarak hizmet ve perakende sektöründeki kapanmalar sebebiyle yüzde 0,2 daraldı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi ONS'e göre yılın son çeyreğinde büyüme oranı bir önceki çeyreğe göre yüzde 1, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oldu. ONS yetkililerinden Darren Morgan, BBC'ye yaptığı açıklamada, 2021'de kaydedilen genişleme ile İngiltere'nin G7 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomiye sahip olduğunu söyledi.

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Morgan bununla birlikte, 2020'de ekonomide yaşanan ani düşüşe dikkat çekerek büyümenin bunun üzerine geldiğini ifade etti; pandemi öncesi düzeylerle karşılaştırıldığında İngiltere'nin G7 ülkeleri arasında ortada olduğunu belirtti. Bu karşılaştırmaya göre ABD, Kanada ve Fransa ekonomileri İngiltere ekonomisinden önde. İngiltere ise İtalya, Almanya ve Japonya'nın önünde bulunuyor. 

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2022'YE DAİR BEKLENTİLER

İngiltere Merkez Bankası geçen hafta faiz oranlarını artırdı, büyüme tahminini ise yüzde 5'ten yüzde 3,75'e çekti. Kurum, yaşam standartlarında düşüş olacağı öngörüsünde bulundu. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak da bugünkü rakamların ekonominin son derece dirençli olduğunu gösterdiğini belirtti.

Sunak bununla birlikte halkın artan fiyatlardan ve özellikle enerji faturalarından duyduğu endişeyi bildiklerini, bu nedenle de geçen hafta bir destek programı açıkladıklarını ekledi. 2022'de enflasyonun büyüme üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

 

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