İngiltere, ABD'yi çelik tarifeleri konusunda uyardı

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Uluslararası Ticaret Sekreteri Anne-Marie Trevelyan, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile görüşmek üzere ABD'ye gitti.

Trevelyan dönüşünde "çok samimi bir konuşma yaptık" dedi. Trevelyan, "Sorunu çözemezsek de telafi edici önlemler almamız yönündeki baskıların daha şiddetli hale geldiği konusunda çok nettim" ifadesinde bulundu.

Trevelyan, Raimondo'yu konuyla ilgili daha fazla görüşme için ocak ayında Londra'ya davet ettiğini söyledi. Ancak o zamana kadar, Birleşik Krallık şirketleri AB'de yerleşik şirketlere kıyasla rekabet açısından dezavantajlı olacak.

Trevelyan, "Bunu, tarifelerin olumlu bir şekilde kaldırılması yoluyla ABD'deki en yakın müttefikimizle çözmeye çok hevesliyim" dedi. Anlaşmazlığın çözülmesinin işçilere ve işletmelere fayda sağlayacağını söyledi.