İngiltere, ABD'ye vergi indirimi uygulayabilir

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, İngiltere'nin ABD ile başlatacağı ticaret anlaşması müzakerelerinde gümrük vergilerinde geniş kapsamlı indirimler isteyeceğini belirterek, Brexit sonrasında yeni serbest ticaret anlaşmaları yapma hedeflerini ortaya koydu.



İngiltere bir taraftan AB ile bundan sonraki ilişkisinin çerçevesini oluşturacak anlaşmayı müzakere ederken, diğer taraftan da ABD, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda ile ticaret anlaşması müzakerelerine önümüzdeki aylarda başlamayı planlıyor.



Truss parlamentoya yaptığı açıklamada, "Sıkı bir pazarlık yapacağız ve tüm müzakerelerde olduğu gibi, ulusal çıkarlara aykırı olursa müzakereleri terk etmeye hazır olacağız" dedi.



Truss, ABD ile ticaret anlaşmasında "İngiliz işletmelerin ABD pazarına erişimini genişletecek, İngiliz tüketiciler için fiyatları düşürüp seçenekleri artıracak kapsamlı ve karşılıklı olarak faydalı gümrük vergisi indirimleri sağlamak" istediğini söyledi.



İngiltere'nin AB'den sonra en büyük ticaret ortağı olan ABD'ye 2018'de toplam ihracatının %19'unu yaptı. İthalatın ise %11'i ABD'den yapıldı. İki ülke en kısa sürede bir anlaşmaya varmak istiyor ancak önlerinde birçok engel var.



ABD'nin geçen yıl açıklanan müzakere hedefleri arasında, klorla işlem görmüş tavuk ve hormonlu et üzerindeki kısıtlamalar gibi gümrük vergisi dışı engellerin kaldırılması yer alıyor.



ABD ayrıca İngiltere pazarının ilaç ve tıbbi cihazlara tümüyle açılmasını istiyor. Ancak bu durum İngiltere sosyal güvenlik sisteminin fiyat sınırlamalarını kaldırmasını ve ilaç fiyatlarının artmasını beraberinde getirebilir.



Truss, İngiltere'nin hayvan refahı ve gıda standartlarından ödün vermeyeceğini ve NHS'nin ilaçlar için ödediği paranın müzakere konusu olmayacağını söyledi.