İngilizlerin sonbahar tercihi Türkiye

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Avrupa'da Kovid-19 vakalarının artmasının, İngiliz turistlerin sonbahar tatil tercihlerini Türkiye'ye kaydırdığını söyledi.



İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde, salgına rağmen yerli ve yabancı misafirlerin ağırlanmaya devam edildiğini, Akdeniz ve Ege kıyılarında hareketliliğin sonbaharda da sürdüğünü belirtti.



Tüm olumsuzluklara rağmen sektörün içinden gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un süreci çok iyi yönettiğini ifade eden İşler, tüm dünyanın yaşadığı sıkıntıdan Türkiye'nin en az etkilenen ülkelerin başında geldiğini ifade etti.



Salgında bazı otellerin "iş yapılmaz" kaygısıyla açılmadığını anımsatan İşler, açan otellerin ise kazandığını dile getirdi.



Başta Rusya olmak üzere birçok ülkeden misafir ağırlayan Türkiye'de sezonun son aylarının beklenenden daha iyi yaşandığını bildiren İşler, Türkiye'nin bu yıl 16 milyon turist ve 11 milyar dolar gelir hedefinin bulunduğunu, buna doğru emin adımlarla gidildiğini aktardı.



İşler, Akdeniz çanağındaki rakip ülkelerde durumun daha kötü gözlendiğine işaret ederek, bunun sadece turizm değil sağlık altyapısıyla da ilgili olduğuna dikkati çekti.



Binlerce Rus turistin Antalya'ya tatil için geldiğini, gelmeye de devam edeceğini anlatan İşler, şöyle dedi:



"Bu senenin sürpriz ülkelerinden biri İngiltere. İngiliz turistlerin İspanya'ya karşı çok büyük bir ilgisi vardı. İspanya sınırlarını kapattı. Sağlık altyapısı ve hükümetin kararından dolayı ciddi hatalar yaptılar. Vaka sayılarının artmasının bir türlü önüne geçemediler."



İspanya, İtalya, Hırvatistan'a gidemeyen turistlerin Yunanistan ile Türkiye'yi kıyasladığını dile getirerek, "Yunanistan'ın sağlık altyapısının iyi olmaması ve Türkiye'nin çok iyi olması turistlerin tercihini buraya kaydırdı. Bunların başında İngilizler geliyor. Eylül ayında çok yoğun bir talep var. Şu anda İngilizler, İspanya'nın kendini kapatmasıyla rotasını Türkiye'ye çevirdi. Bunun en büyük sebebi pandemi sürecinin iyi yönetilmesi ve sağlık altyapımızın

güçlü olması." değerlendirmesinde bulundu.