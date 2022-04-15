İngilizlere 1 yılda ayranı sevdirdi

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Hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe Avrupa’nın ilk decacorn’u olan Getir’in İngiltere’de en çok sattığı ürün ayran oldu. 2022 yılında Türkiye ve yurtdışında yatırım yaptığı 8 ülkedeki ağını genişletmeyi amaçladıklarını belirten Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, bulundukları ülkelerde şehir sayısını arttıracaklarını söyledi.



İngiltere pazarına geçen yıl girdiklerini ve pazarda bir yıl içinde ilk sıraya geldiklerini kaydeden Tütek, “İngiltere’de hizmet veren Weezy’nin tamamını satın alarak Avrupa pazarındaki konumumuzu güçlendirdik. Kıta Avrupası’nda ilk durağımız Nisan 2021’de Hollanda’da Amsterdam

oldu” diye konuştu.



YURT DIŞINDA 56 ŞEHİR



Hollanda’nın ardından Almanya ve Fransa’ya açıldıklarını kaydeden Tütek, “Geçen yıl temmuz ayında Güney Avrupa pazarında faaliyet gösteren Blok’u satın alarak bölgedeki konumumuzu güçlendirdik. Bu satın alma sonrası İspanya’da Barselona ve Madrid’de, İtalya’da Milano’da hizmete başladık. Daha sonra da Portekiz’de Lizbon’u hizmet ağımıza ekledik. Getir’in global yolculuğu Kasım 2021’de Amerika’ya ulaştı. ABD pazarına Chicago’dan giriş yaptık, devamında New York’ta ve Boston’da hizmet vermeye başladık. Şu anda yurtdışında toplamda 56 şehirde varız” açıklamasını yaptı.

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‘KURYE GÜVENLİĞİ İLK SIRADA'

Son günlerde gündemde sıkça tartışılan kurye güvenliği konusuna da değinen Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, “Kurye güvenliğini her zaman ilk sıraya koyuyoruz. Getir bayilerine bağlı görev yapan kuryelerin güvenliği için pek çok kural bulunuyor. Tüm bu önlemlerimiz ile kuryelerin ve halkın güvenliğini sağlayabilmenin yanında kuryeliğin gerçek, kalıcı ve profesyonellik gerektiren bir meslek olarak kabul görmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

TERSİNE BEYİN GÖÇÜ

Yurt içi ve yurt dışında hızla ekiplerini büyütmeye devam ettiklerini söyleyen Tütek, tersine beyin göçünün önünü açtıklarını ifade etti. “Globalde ayda 15 bin iş başvurusu geliyor. Yılda 180 bin CV arasından yaklaşık 1-2 bin kişi aramıza katılıyor” diyen Tütek, “Getir ismi her ülkede kabul görüyor. Yatırımcılar da insan gücümüze, sahip olduğumuz deneyime ve teknolojiye yani yazılıma yatırım yapıyor. En büyük yatırımı yazılım ekibine ve data ekibine yapıyoruz” diye konuştu.