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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 12:56 | Son Güncelleme:

İngiliz turistler Türkiye'yi tercih ediyor

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İngiliz turistler Türkiye'yi tercih ediyor
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İngiltere'nin seyahat koridoru listesinde yer alan Türkiye'nin tatil döneminde İngilizlerin yeni favori istikameti haline geldiğini belirtildi.

Tatil paketlerinin karşılaştırılmalı olarak sunulduğu TravelSupermarket'in verilerine göre, eylül ve ekim ayları için yapılan aramaların yüzde 30'unda gidilecek ülke olarak Türkiye seçildi.

Sitede yapılan araştırmalarda ilk 3 sırada, Antalya ve çevresi (Alanya, Lara, Belek, Kaş, Kemer, Kalkan, Side, Beldibi), Dalaman ve çevresi (Marmaris, Ölüdeniz, İçmeler, Fethiye, Turunç) ile İstanbul yer aldı.

Türkiye'deki bu yerleri, Yunan adaları Korfu ve Rodos ile İtalya'nın başkenti Roma ve Kıbrıs Adası takip etti.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik bu artışta Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgında daha iyi durumda olması ve İngiltere'nin karantinadan muaf ülkeler listesinde yer almasının etkili olduğu belirtildi.

Express gazetesine konuşan TravelSupermarket'ten Emma Coulthurst'a göre, Türkiye hem iklimi hem de ülkeye giren turistlere yönelik kısıtlamaları olmaması nedeniyle popülerlik kazandı.

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