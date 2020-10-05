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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 16:41 | Son Güncelleme:

İngiliz otomotiv sektöründe son 21 yılın en düşük araç satışı

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İngiliz otomotiv sektöründe son 21 yılın en düşük araç satışı
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İngiltere’de eylül ayında toplam araç satışı aylık bazda yüzde 4,4 azalarak son 21 yılın en düşük seviyesine geriledi.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) eylül ayına ilişkin araç satış verilerini açıkladı. Buna göre ülkede eylül ayında aylık bazda toplam araç satışı yüzde 4,4 azalarak 328 bin 41’e geriledi.

İngiltere’de yıllık bazda ise eylül ayında toplam araç satışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,2 azalarak toplam 1 milyon 243 bin adet olarak kaydedildi.

Verilere ilişkin olarak değerlendirmede bulunan SMMT Başkanı Mike Hawes, “Son derece zor bir dönemde, İngiliz otomotiv sektörü inanılmaz bir direnç gösterdi.” ifadesini kullandı.

Hawes, bununla birlikte cazip kampanyalara rağmen İngiliz otomotiv sektörünün eylül ayında son 21 yılın en düşük performansını sergilediğini söyledi.
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nin (AB) ayrılık sürecine ilişkin belirsizliklerin yüksek seyretmesi ve tarafların daralan süreye rağmen henüz bir serbest ticaret anlaşması konusunda anlaşmaya varamaması da İngiliz otomotiv sektörü üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. 

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