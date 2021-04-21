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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 12:55 | Son Güncelleme:

İngiliz medya kuruluşu yazdı... Avrupa tacını İstanbul alacak

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İngiliz medya kuruluşu yazdı... Avrupa tacını İstanbul alacak

İngiliz medya kuruluşu The Independent'ın makalesinde, 'Heathrow'un Avrupa tacını' İstanbul Havalimanı'na kaptırabileceği belirtildi.

İngiltere merkezli The Independent gazetesi seyahat muhabiri Simon Calder, "Havacılık Analisti Heathrow'un Avrupa Tacını İstanbul'a kaptıracağını belirtiyor." başlıklı bir makale kaleme aldı.

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İGA'dan yapılan açıklamada, Calder'in makalesinde, "Uluslararası aktarma merkezleri Kovid-19 pandemisi sonrası düzelene kadar İstanbul'un mega havalimanı, kendini Avrupa'nın en işleği olarak kabul ettireceğe benziyor." ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.

İngiliz medya kuruluşu yazdı... Avrupa tacını İstanbul alacak

Anker Report Editörü Havacılık Analisti Ralph Anker'in, "Heathrow Havalimanı ve Batı Avrupalı rakipleri nihayet koronavirüs salgınından çıktığında yolcu sayısı bakımından İstanbul'un gerisinde kalacaklar." şeklindeki yorumunun da bu makalede yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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THY Avrupa'da yine lider oldu

"Anker, The Independent'a verdiği demeçte, 'Ağırlıklı olarak uluslararası trafiğe dayanan Heathrow gibi havalimanları eninde sonunda toparlanacak olsa da İstanbul'un sınırsız yeni mega havalimanının Avrupa'nın en işlek havalimanı hâline gelmesi muhtemeldir.' diye konuştu. Makalede, İstanbul Havalimanı, 2021 yılının Mart ayında 2019 yılındaki yolcularının yüzde 40'ını ağırlayarak, Heathrow Havalimanı'ndan beş kat daha iyi bir performans göstermiş oldu."

İngiliz medya kuruluşu yazdı... Avrupa tacını İstanbul alacak

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