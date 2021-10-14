İngiliz Maliye Bakanı'ndan tedarik krizi açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Yeğeninin ölümüne neden olmuştu İstenen ceza belli olduYeğeninin ölümüne neden olmuştu! İstenen ceza belli oldu#İzmir
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Skandal aşı kararı Ülke ayağa kalktı... Aşı olmaktansa...Skandal aşı kararı! Ülke ayağa kalktı... "Aşı olmaktansa..."#Gigi Becali
Kritik toplantı sona erdi Tam bağımsız savunma sanayi vurgusuKritik toplantı sona erdi! 'Tam bağımsız savunma sanayi' vurgusu#SSİK
DSÖden korkutan rapor Kororonavirüsle birlikte yeniden hortladıDSÖ'den korkutan rapor! Kororonavirüsle birlikte yeniden hortladı#Dünya Sağlık Örgütü
Taliban heyeti Dışişleri Bakanlığında... Bakan Çavuşoğlundan ilk açıklamaTaliban heyeti Dışişleri Bakanlığı'nda... Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama#Taliban
Sahili kapladı Görenler telefonuna sarıldıSahili kapladı! Görenler telefonuna sarıldı#Denizanası
Ölüm nedeni belli oldu Adli tıp kurumu raporu ortaya çıktıÖlüm nedeni belli oldu! Adli tıp kurumu raporu ortaya çıktı#Esra Hankulu
Yasakla göç başlamıştı Zirveye ABD oturdu... Uzmanlar uyardıYasakla göç başlamıştı! Zirveye ABD oturdu... Uzmanlar uyardı#Bitcoin
Beyrutta ilginç görüntüler...Herkes kaçarken çatışmayı böyle izlediBeyrut'ta ilginç görüntüler...Herkes kaçarken çatışmayı böyle izledi!#Lübnan
Tüm Türkiyeye söylüyorum... Yüzde 69u bot hesaplardır'Tüm Türkiye'ye söylüyorum... Yüzde 69'u bot hesaplardır'#İçişleri Bakanlığı
Aslıhan Doğan Turan Bayrampaşa’da Beni tanıdınız mıAslıhan Doğan Turan Bayrampaşa’da! 'Beni tanıdınız mı?'#Sosyete
20 yıl sonra geri döndü... Fiyatı herkesi şaşırttı20 yıl sonra geri döndü... Fiyatı herkesi şaşırttı!#Nokia
Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktıBabalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı#Owen Wilson
İstanbuldaki yarış sonrası açıkladı 5+5 yıllık sözleşme...İstanbul'daki yarış sonrası açıkladı! '5+5 yıllık sözleşme...'#Formula 1
HABERLEREkonomi Haberleri

İngiliz Maliye Bakanı'ndan tedarik krizi açıklaması

#İngiltere#Tedarik Krizi#İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak
İngiliz Maliye Bakanından tedarik krizi açıklaması

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, kabinedeki tüm bakanların ülkenin giderek derinleşen tedarik zinciri krizinin çözülmesi için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

Haberin Devamı

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye değerlendirmede bulundu. "Mevcut zorlukların bir kısmını hafifletebilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadesini kullanan Sunak, kabinedeki tüm bakanların ülkenin giderek derinleşen tedarik zinciri krizinin çözülmesi için elinden gelen her şeyi yaptığını belirtti.

Sunak, ülkede yaşanan sorunların aynı zamanda küresel ölçekte yaşanan tedarik sıkıntılarının da bir yansıması olduğuna işaret ederek, "Bunlar doğası gereği küresel (sorunlar) ve her bir sorunu çözemeyiz. Fakat herkes için iyi bir seviyede ürün tedarik edileceği konusunda emimim. Herkesin satın alabileceği kadar bol miktarda Noel hediyesinin mevcut olacağından emimim." şeklinde konuştu.

İlgili Haberler:

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk! 7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin eviAşk bitti, 150 bini geri ver!

Washington'da dün düzenlenen G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na da başkanlık eden Sunak, tedarik zinciri sorunlarının küresel olarak hissedildiğini belirterek, "Dünyanın dört bir yanındaki finans liderleri, ortak zorlukların çözümü yolunda iş birliği yapmalı. Bugün toplantıda, önümüzdeki aylarda daha yakın çalışma konusunda anlaşmaya vardık. Birlikte güçlü ve dayanıklı bir (ekonomik) toparlanma inşa edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ÜLKEDE TEDARİK KRİZİ GİDEREK DERİNLEŞİYOR
İngiltere'de ağır araç sürücü sayısının talep karşısında yetersiz kalması, market raflarının boşalmasına ve benzin istasyonlarında akaryakıt sıkıntısı yaşanmasına neden olurken, uzmanlar, İngiltere'de nakliye şoförlerinin toplam sayısının halihazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtiyor.

İngiltere'de ithalatı yapılan ürünlerin şimdiden limanlarda birikmeye başladığı, lojistik dağıtımın etkin şekilde yapılamadığı ifade ediliyor. İngiliz hükümeti, geçen ay, yurt dışından 5 bin ağır vasıta sürücüsü ile 5 bin 500 tavukçuluk sektörü çalışanına 3 ay süreli geçici vize verileceğini açıklamıştı.

Haberin Devamı

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İngiltere’de marketlerde tedarik sorunu
daha fazla video içinİngiltere’de marketlerde tedarik sorunu
Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Tedarik Krizi#İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak

BAKMADAN GEÇME!

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!