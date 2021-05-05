İngiliz hükümetinden Kovid-19 varyantlarına karşı aşı geliştirilmesi için ek finansman

İngiliz hükümeti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarına karşı yeni aşıların geliştirilmesi için 29,3 milyon sterlin ek finansman sağlayacak.



İngiltere Aşılamadan Sorumlu Devlet Bakanı Nadhim Zahawi, Sky News’e yaptığı açıklamada eylül ayı gibi Kovid-19 aşılarında ikinci dozu olanlara ek koruyucu bir doz aşılamanın yapılmasının planlandığını fakat bunun yıl sonuna veya 2022 başına kadar da sarkabileceğini söyledi.



Bakan Zahawi, İngiliz hükümetinin Kovid-19 varyantlarına karşı yeni aşıların geliştirilmesi için 29,3 milyon sterlinlik ek bir finansman sağlanacağını belirterek, “Aşılama programımız binlerce insanın hayatını kurtardı. Bu finansman aşılarımızın gelecekteki varyant endişelerine karşı etkili olmasını sağlayacak.” ifadelerini kullandı.



Zahawi, “İyi haber şu ki aşılama programımız ve aşılarımız İngiltere’deki baskın virüse karşı etkili. Bütün mevzu bilim insanlarımızın ve İngiliz kamu sağlık sisteminin desteklenmesini sağlamak.” şeklinde konuştu.



Bakan Zahawi, ek finansmanın ülkenin güneyinde yer alan Salisbury kentindeki Porton Down laboratuvarında yürütülen test ve araştırmalar için kullanılmasının planlandığını belirterek, “Porton Down’daki ekibi destekliyoruz. Salgın süresince harika bir iş çıkardılar.” ifadesini kullandı.



İngiliz basınında yatırım sayesinde günde 3 bin kişinin test edilerek, Kovid 19 varyantlarına karşı geliştirilen antikor ölçümlerinin yapılabilmesinin amaçlandığı belirtildi.



İngiliz hükümetinin son ek finansman duyurusu ile hükümetin Kovid-19 varyantlarına karşı yeni aşıların geliştirilmesi için ayırdığı toplam bütçe 49 milyon sterline yükselmiş oldu.



İngiltere’de 4 Mayıs itibarıyla son 24 saatte 1.946 yeni Kovid-19 vakası görülürken, 4 kişi hayatını kaybetti.



Ülkede bu tarihe kadar Kovid-19 nedeniyle toplam 127 bin 543 kişi yaşamını yitirdi.



İngiliz hükümetinin verilerine göre, ülkede 4 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 34,6 milyon kişiye ilk doz, 15 milyon kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşıları yapıldı.

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