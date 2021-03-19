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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.03.2021 - 14:23 | Son Güncelleme:

İngiltere'de kriz alarmı! Rekor seviyeyi gördü

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İngiltere'de kriz alarmı! Rekor seviyeyi gördü

İngiltere'de pandemiden beri perakende sektörü ve havacılık sektörünün zor günler yaşadığına dair haberler gelirken son olarak yayınlanan verilere göre ülke bir rekora imza attı ve 2021 yılı şubat ayında 19,1 milyar sterlin borçlandı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), kamu sektörü finansmanına ilişkin 2021 yılı şubat ayı verilerini açıkladı. Buna göre, İngiliz hükümeti şubatta 19,1 milyar sterlinlik borçlanma ile 1993 yılında bu yana şubat aylarındaki en yüksek borçlanmayı yaptı.

ONS açıklamasında, ülkede 2021 yılı şubat ayındaki borçlanmanın bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 17,6 milyar sterlin seviyesinde artış gösterdiği kaydedildi.

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İngiltere'nin kamu bankaları hariç kamu borçlarının, vergi yılının başlangıcı olan Nisan 2020'den bu yılın şubat ayı sonuna kadarki dönemde 278,8 milyar sterlin seviyesine ulaştığı kaydedilen açıklamada, ülkenin toplam kamu borcunun da 2,13 trilyon dolara yükseldiği bildirildi.

İngilterede kriz alarmı Rekor seviyeyi gördü

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, BBC’ye yaptığı değerlendirmede, “Koronavirüs bu ülkenin bu zamana kadar karşılaştığı en büyük ekonomik şoklardan birine neden oldu.” ifadelerini kullandı.

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Merkezi Londra’da bulunan Capital Economics İngiltere ekonomisti Ruth Gregory ise, “Bugünün rakamları oldukça korkunç, ancak ekonomiyi de hesaba katmak önemlidir. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ekonomiyi desteklemeye devam etmek için doğru şeyi yapıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

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