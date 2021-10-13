İngiliz ekonomisi ağustos ayında yüzde 0,4 büyüdü

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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ağustos ayına ilişkin öncü büyüme verilerini açıkladı. Buna göre, ülke ekonomisi, 19 Temmuz’da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tüm kısıtlamaların kaldırılmasının etkisiyle, ağustosta yüzde 0,4 büyüme gösterdi. Ekonomistlerin beklentisi ise ülkede ağustosta büyümenin yüzde 0,5 olması yönündeydi.

Açıklamada, ülkede ağustosta eğlence, kültür sanat ve rekreasyon alanlarında yüzde 9’luk bir büyüme kaydedildiği bildirildi. Ağustos ayında hizmet sektörünün yüzde 0,3, imalat sektörünün yüzde 0,5 genişlediği belirtilen açıklamada, inşaat sektörünün ise yüzde 0,2 daraldığı bildirildi.

ONS açıklamasında, İngiliz ekonomisinin ağustos sonu itibarıyla salgın öncesine kıyasla yüzde 0,8 daha küçük olduğu bilgisine yer verilirken, temmuz ayına ilişkin ekonomik büyüme verisinin ise yüzde 0,1'den yüzde eksi 0,1'e revize edildiği duyuruldu. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ONS İstatistik Direktörü Darren Morgan, salgın kısıtlamalarının kaldırılmış olması nedeniyle halkın restoran ve eğlence mekanlarını tercih ederek ekonomik büyümeyi desteklediğini belirtti.