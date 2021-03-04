İngiliz düşünce kuruluşlarından bütçe eleştirisi

Joseph Rowntree Foundation ve Resolution Foundation'dan yapılan açıklamada, "evrensel kredi" olarak adlandırılan sosyal yardıma yapılan 20 sterlinlik ek katkının sadece 6 ay süreyle sınırlandırılması eleştirildi.

Açıklamada, İngiltere'de salgın döneminde yapılan haftalık 20 sterlinlik ek ödeme artışının 6 ay sonra iptal edilmesi halinde ekonomik zorlukların etkilerini hisseden en alttaki kesimin yılda 1.000 sterlinin üzerinde kayba uğrayacağı belirtildi.

Açıklamada, bütçe düzenlemelerinin ülkede gelir adaletsizliğini artıracağı savunuldu. İngiltere'de 14 Ocak 2021 itibarıyla 6 milyon kişi, hükümetin bu sosyal yardımından yararlanıyor. Söz konusu sosyal yardım, aylık ya da ayda 2 kez olmak üzere gelir seviyesi çok düşük, çalışamayacak durumunda olanlara ya da işsizlere yapılıyor.

Ülkede Nisan 2020'de salgın sürecince dar gelirlilere destek olunması amacıyla sosyal yardım, haftalık 20 sterlin seviyesinde artırılmıştı. Artışın bu yılın mart ayı sonuna kadar geçerli olması planlanıyordu.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, bütçe düzenlemeleri kapsamında bu sosyal yardım artışının 6 ay daha uzatılarak eylül ayı sonuna kadar sürdürülmesine karar verildiğini duyurmuştu. Sosyal yardım çerçevesinde 25 yaşın altındakilere aylık 342,72 sterlin, 25 yaşın üstündekilere ise 409,89 sterlin ödeme yapılıyor.