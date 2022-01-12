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İnek sütü miktarı yüzde 3,6 arttı

#İnek Sütü#Süt#Ekonomianasayfa
İnek sütü miktarı yüzde 3,6 arttı

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,6 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Kasım ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Kasım ayında 763 bin 413 ton inek sütü toplandı. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,6 arttı. Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 arttı.

Kasım ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 3,9 azalarak 132 bin 923 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 5,1 azalarak 1 milyon 396 bin 542 ton olarak gerçekleşti.

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Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 8 artarak 90 bin 489 ton, Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 1 milyon 38 bin 240 ton olarak gerçekleşti.

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, ayran üretimi yüzde 46,7, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 33,7, tereyağı üretimi yüzde 25, yağsız süt tozu üretimi yüzde 19,6, inek peyniri üretimi yüzde 1,7 artarken; kaymak üretimi yüzde 20,5, diğer peynirlerin (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) üretimi yüzde 54,4 azaldı. Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yağsız süt tozu üretimi yüzde 20,6, ayran üretimi yüzde 20,4, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 13,5, tereyağı üretimi yüzde 6,3, diğer peynirlerin (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) üretimi yüzde 1,9, kaymak üretimi yüzde 0,6 artarken, inek peyniri üretimi yüzde 0,1 azaldı.

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