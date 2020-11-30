İndirimli lastik mesaisi

TÜM dünyada büyük bir alışveriş çılgınlığının yaşandığı kasım ayı, hem e-ticarette hem de pandemiye rağmen fiziksel perakendede etkisini fazlasıyla gösterdi. Özellikle kasım ayının son haftasına denk gelen ‘Black Friday’ günü alışveriş rekorları kırıldı, çoğu vatandaş salgın tehlikesini dinlemeden saatlerce AVM önlerinde mağaza sırası bekledi. Sektör temsilcileri geçen yıl tek güne özel yapılan süper indirimler yüzünden büyük bir lojistik sorunu yaşandığını belirterek markaların bu yıl büyük indirim kampanyalarını tüm kasım ayına yaydığını belirtti. Peki tüketicilerin neredeyse kafasını çevirdiği her yerde gördüğü süper indirim kampanyalarında kim ne aldı?

KADINLAR KIYAFET SATIN ALDI

Pandemi süreci, yılbaşı alışverişleri ve özellikle kasım ayında gerçekleştirilen indirimlerin e-ticaretteki satış hacminde ciddi bir yükselmeye neden olduğunu belirten Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve ePttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “Kasım ayında alışveriş yapan kadınlar daha çok kişisel bakım ürünlerini tercih etti. Giyim ürünleri, bebek odası ve mobilyaları, bebek bezleri ve kitaplarda yine kadınların alışverişlerde tercih ettiği ürün gruplarının başında geliyor. Erkekler ise daha çok cep telefonu, akıllı saatler, sporcu besinleri satın aldı. Süpermarket, otomobil ve motosiklet ürünleri de kasım ayında erkeklerin en çok tercih ettiği kategoriler oldu” şeklinde konuştu.

35-44 YAŞ ARASI

Markaların süper indirim stratejilerinin de tüketiciler üzerinde etki gösterdiğini aktaran Çevikoğlu, “Kasım ayında özellikle 19.30-21.30 saatleri tüketicilerin en çok alışveriş yaptığı zamanlar olarak dikkat çekiyor. En çok alışveriş yapan yaş grupları ise 35-44 olarak gözüküyor” dedi. Çevikoğlu, kasımda genel olarak en çok satılan ürünleri ise şöyle sıraladı: Kış lastiği, cep telefonu, dezenfektan, maske, kuru yemiş, bebek bezi, evcil hayvan mamaları, robot süpürgeler ve yatırımlık altınlar.

YURTDIŞINA KAHVE VE LOKUM SATIŞI

ePttAVM olarak bu ivmelenmenin yurtdışına olan satışlara da yansıdığını belirten Hakan Çevikoğlu, “Türkiye’den yurtdışına satış yaptığımız ürünlerin başında Türk kahvesi, lokum ve şekerlemeler, kuruyemiş ve kuru meyveler, çay, kolonya, spor ekipmanları, puzzle ve legolar, kadın giyim ürünleri ve aksesuarları geliyor” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı’nın ağustos ayında açıkladığı verilere göre; 2020 yılının ilk 6 ayında e-ticaret hacmi yüzde 64 artarak, 91 milyar 700 milyon TL’ye yükseldi. Toplam e-ticaretin 58 milyar lirasının kartlı ödemelerle, 30,1 milyar lirasının havale/EFT yoluyla ve 3.4 milyar lirasının kapıda ödeme yöntemiyle gerçekleşti.