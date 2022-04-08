Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

İndirimli ekmek için ortak proje

#Gaziantep#Ucuz Ekmek#Çalışma
İndirimli ekmek için ortak proje

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Fırıncılar Odası ortaklığında, İl Tarım ve Orman Müdürü denetiminde yapılacak indirimli ekmek projesi için işbirliği protokolü imzalandı.

Haberin Devamı

Protokol kapsamında 200 gramlık somun ekmekte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yararlanan vatandaşlar için 50 kuruş desteği Büyükşehir verecek, projeye katılan fırınlar da 50 kuruşluk indirim yapacak. Böylelikle ihtiyaç sahibi vatandaşlar somun ekmeği 1.5 liraya satın alabilecek. İhtiyaç sahibi her aileye günlük 5 ekmeğe denk gelecek miktarda aylık 150 ekmekte indirim yapılacak, uygulamadan vakıf sistemine bağlı 126 bin vatandaş yararlanacak. Projeye katılmak isteyen gönüllü fırınlarla görüşülerek fırınlar sisteme dahil edilecek.

Protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Ülkemiz bu zor dönemde gerçekleşen sıkıntılardan dolayı birtakım zorluklar yaşıyor.

En temel gıdamız olan ekmeğe daha kolay ulaşılabilirlik konusunda birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor. Biz bütün modelleri inceledik. Kendimiz yapabilirdik, ama işin ehli esnafımızla yapılan çalışmada bir model çalışıldı. Ekmeğin maliyetine göre bizim vereceğimiz destekle özellikle sosyal yardımlaşma vakfından destek alan ailelerimize daha uygun fiyata ekmek verilmesi için aradaki farkı biz karşılayacağız. Destek sistemine girmek isteyen fırıncılarımızla da görüşülecek. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan aileler daha uygun fiyatta ekmeğe ulaşmış olacak. Bu model önemli bir Gaziantep Modeli” dedi. Vali Davut Gül de, “Sektörü küçültmeyen, rekabete sokmayan, krize sürüklemeyen bir bakış açısıyla tam bir ‘Gaziantep Modeli’. Dar gelirlinin bütçesi de korunacak” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Ucuz Ekmek#Çalışma

BAKMADAN GEÇME!

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
Twitterın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak Belki yok etmek istiyordur

Twitter'ın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak? 'Belki yok etmek istiyordur'

#Elon Musk
Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın

BAKMADAN GEÇME!

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
Twitterın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak Belki yok etmek istiyordur

Twitter'ın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak? 'Belki yok etmek istiyordur'

#Elon Musk
Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın