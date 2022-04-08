İndirimli ekmek için ortak proje

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Protokol kapsamında 200 gramlık somun ekmekte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yararlanan vatandaşlar için 50 kuruş desteği Büyükşehir verecek, projeye katılan fırınlar da 50 kuruşluk indirim yapacak. Böylelikle ihtiyaç sahibi vatandaşlar somun ekmeği 1.5 liraya satın alabilecek. İhtiyaç sahibi her aileye günlük 5 ekmeğe denk gelecek miktarda aylık 150 ekmekte indirim yapılacak, uygulamadan vakıf sistemine bağlı 126 bin vatandaş yararlanacak. Projeye katılmak isteyen gönüllü fırınlarla görüşülerek fırınlar sisteme dahil edilecek.

Protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Ülkemiz bu zor dönemde gerçekleşen sıkıntılardan dolayı birtakım zorluklar yaşıyor.

En temel gıdamız olan ekmeğe daha kolay ulaşılabilirlik konusunda birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor. Biz bütün modelleri inceledik. Kendimiz yapabilirdik, ama işin ehli esnafımızla yapılan çalışmada bir model çalışıldı. Ekmeğin maliyetine göre bizim vereceğimiz destekle özellikle sosyal yardımlaşma vakfından destek alan ailelerimize daha uygun fiyata ekmek verilmesi için aradaki farkı biz karşılayacağız. Destek sistemine girmek isteyen fırıncılarımızla da görüşülecek. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan aileler daha uygun fiyatta ekmeğe ulaşmış olacak. Bu model önemli bir Gaziantep Modeli” dedi. Vali Davut Gül de, “Sektörü küçültmeyen, rekabete sokmayan, krize sürüklemeyen bir bakış açısıyla tam bir ‘Gaziantep Modeli’. Dar gelirlinin bütçesi de korunacak” dedi.