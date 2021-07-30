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İncekoru B tipi mesire yeri belediyeden kiraya verilecek
Kırklareli İli Vize İlçesi Merkez Mahallesi Sergen Yolu Sapağı Mevkii’nde 160 numaralı bölmede bulunan İncekoru B Tipi Mesire Yeri işletmeciliği 3 yıl müddetle sezonluk olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi’ne göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre kiralama ihalelerine katılacak olan isteklilerin geçici teminatlarını, ihalelerin yapılacağı saate kadar belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.
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