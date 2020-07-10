MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİnanılmaz teklif! Evden çalışan turistlere 1 yıllık oturum izni
GeriEkonomi İnanılmaz teklif! Evden çalışan turistlere 1 yıllık oturum izni
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
BBC Türkçe
Haber Giriş: 10.07.2020 - 09:55,Son Güncelleme:

İnanılmaz teklif! Evden çalışan turistlere 1 yıllık oturum izni

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İnanılmaz teklif! Evden çalışan turistlere 1 yıllık oturum izni
Abone Olgoogle-news

Karayipler'de bulunan Barbados'un Başbakanı Mia Mottley, adaya tatil için gelen ancak kalışını uzatarak, evden çalışmaya burada başlamak isteyen yabancı turistlere bir yıllık oturum izni vermeye hazırlandıklarını söyledi.

Mottley, "Barbados'a Hoşgeldiniz Damgası" adını verdikleri programla, yabancı turistlerin bir yıl boyunca adada yaşayarak, turistik seyahatten farklı olarak oradaki hayatı daha iyi deneyimleyebileceklerini belirtti.

Mottley, "Buraya gelip birkaç ay uzaktan çalışıp sonra tekrar gidip, tekrar gelebilme olanağınız olduğunda neden Avrupa, ABD ya da Latin Amerika'da yaşayasınız ki?" dedi.

Dünyanın en önemli turizm ülkelerinden biri olan Barbados'un gayrısafi yurtiçi hasılasının yüzde 40'ı turizmden geliyor. İstihdamın yüzde 30'u da yine bu sektörde çalışıyor.

Ancak, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar ülke ekonomisini de zor durumda bırakıyor.

Barbados, 12 Temmuz'da sınırlarını yeniden açmaya hazırlanıyor. Şu ana kadar yapılan rezervasyonların ise önceki yılların altında olduğu belirtiliyor.

Barbados ülkeye girişlerde yabancılardan koronavirüs testi yaptırmalarını istiyor ve sonucun negatif çıkması halinde ülkeye kabul edeceğini söylüyor.

Ayrıca havaalanında maske takmak da zorunlu hale getirildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle