İnanılmaz hikaye... Yıllar önce babası... Şimdi kızı yerli otomobile emek veriyor

Darıca ilçesinde yaşayan Emin Gürcan, Eskişehir’de TCDD Sanat Çırak Meslek Okulu’nda eğitim görürken Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan 'Devrim' otomobillerinin üretiminde görev aldı. Emin Gürcan’ın kızı Emine Gürcan ise bugün üretim süreci devam eden yerli otomobil TOGG için parça üretimi yapacak bir firmada çalışıyor. Emin Gürcan kızının otomotiv sektöründe çalışmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

1959 yılında Demiryolları’nda okula girdiğini belirten Emin Gürcan, "Okulun eğitim programı bir gün ders, bir gün iş olarak düzenlenmişti. Son sınıftayken bize tezgahta imalat için parçalar verdiler. Bu parçaların bir bölümü de Devrim arabalarına aitti. Benim tezgah hakimiyetim olduğu için bana hassas parça verdiler. O parçayı başarıyla bitirince, okul bitiminde beni ödüllendirerek teknik ressam olarak resimhaneye terfi ettirdiler. O şekilde Devrim arabalarında bir emeğim oldu. Bugüne gelince, TOGG’un imalat aşamasını şu anda izliyoruz. ’Nereden, nereye geldik?’ diyoruz. Kızımın TOGG projesinde olması sevindirici bir olay. O da benim için ayrı bir övünç konusu. Ama ben neticeye ulaşmayı da bekliyorum" dedi.

Gebze’de otomobil parçaları üreten bir firmada çalışan Emine Gürcan ise babası sayesinde çocukluğundan bu yana otomobillere ilgi duyduğunu söyledi. Yerli otomobilin 60 yıldır süren bir serüven olduğunu ve çalışmalarda görev almaktan gurur duyduğunu anlatan Emine Gürcan, "Onun kızı olmaktan gurur duyuyorum. Bu serüvenin başlangıcında ve akabinde babamla birlikte o duyguyu yaşadım. Şu anda ben de otomotiv sektöründeyim. Aileden gelen bir duygu mu bilmiyorum, ancak kendimi bu sektörün içinde buldum. Çocukluğumdan beri otomobillere olan hayranlığımdan dolayı bu sıkıntının içerisindeyim. 1961 yılında başlayan bir serüven, şu an 2021 yılında 60 yıllık bir süreden sonra yerli otomobil tekrar gündeme geldi. Bu otomobil ile ilgili yapılan çalışmalarda da görev almaktan gurur duyuyorum. İnşallah otomotiv sektörünün ilerlemesinde de bu durum babadan kıza, babadan oğula devam eder. İnşallah benden sonra, benim çocuklarım da bu şekilde devam eder" diye konuştu.

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