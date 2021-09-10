İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu: 60 bin şantiyede inşaat durdu

Çimentoya gelen zamların enflasyon ve döviz kurundaki dalgalanmanın çok üstünde olduğunu belirten İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, “2 Eylül’de yaptığımız toplantı ile boykot kararımızı açıklamıştık, 9 Eylül itibarıyla da başladık. 40’ın üzerinde dernek eyleme katıldı. Üyelerimizin yaklaşık 100 bin şantiyesi var ve 60 bininde iş durdu” dedi. Fiyatlarda bir gerileme olmaması durumunda yeni boykot kararlarının gündeme geleceğini belirten Tellioğlu, “Geçen yıl 150 lira olan çimentonun ton fiyatı 400-450 liraya geldi. Sektör olarak beklentimiz bunun 280-300 lira seviyesinde olması.

Fiyatlardaki bu kabul edilemez artışın nedeni ihracat değil. Bugün çimento üreticileri iç piyasaya pahalı ürün vermek için üretim kapasitelerini tam olarak kullanmıyorlar” diye konuştu. Tellioğlu, yaşanan yüksek zamların, vatandaşı, kentsel dönüşümü, ucuza konut erişimini, istihdamı olumsuz etkilediğini söyledi.

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