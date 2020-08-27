IMF’ye Türk yönetici

Uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticilik pozisyonlarında Türk yöneticiler yükselmeye devam ediyor. Ekim 2018 tarihinden bu yana Dünya Bankası’nda Adil Büyüme, Finans ve Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Türk ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu’nun eylül ayının ortasından itibaren IMF’te üst düzey yönetici olarak göreve başlayacağı açıklandı. Pazarbaşıoğlu’nun Strateji, Politika ve Gözden Geçirme Bölümü Başkanı olarak göreve başlayacağı açıklamasını yapan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, 23 yıllık IMF kariyeri bulunan Pazarbaşıoğlu’nun yeniden IMF ekibine katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kristalina Georgieva

‘ENTELEKTÜEL BİR LİDER’

Ceyla Pazarbaşıoğlu’nu ‘entelektüel bir lider’ olarak tanımlayan Georgieva, Pazarbaşıoğlu’nun özellikle yükselen piyasa ekonomileri ve düşük gelirli ülkelerdeki insanlara yardımcı olacak politikaların nasıl tasarlanacağı konusunda önemli bir deneyime ve “mükemmel” yönetim becerilerine sahip olduğuna dikkati çekti. IMF Başkanı Georgieva atamayla ilgili açıklamasında, “Ceyla’nın olağanüstü diplomatik becerisi, liderlik yeteneği, sicili, kurumsal bilgisi ve bağlılığı, çok zorlu bir ekonomik ortamda üye ülkelerimize daha da etkili bir şekilde hizmet etme arayışında olan IMF’ye yardımcı olacaktır” şeklinde değerlendirmede bulundu.

İLİŞKİLERİ YÖNETECEK

Halihazırda Dünya Bankası’nın Adil Büyüme, Finans ve Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Pazarbaşıoğlu, orta ve düşük gelirli ülkelerin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme sağlamasına dönük çalışmalarıyla biliniyor. Ceyla Pazarbaşıoğlu’nun yeni görevinde Fon’un Uluslararası Para ve Finans Komitesi, Kalkınma Komitesi ve G20 ile BM, bölgesel kalkınma bankaları ve finans kurumları, G7 ve G24 dahil olmak üzere diğer kurum ve gruplarla olan ilişkilerini yöneteceği kaydedildi.