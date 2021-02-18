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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 12:10 | Son Güncelleme:

IMF'ten Türkiye'ye ilişkin olumlu açıklama

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IMF'ten Türkiye'ye ilişkin olumlu açıklama
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IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir. Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıyor" dedi.

IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson "Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kelmanson "Mali sektöre, finansa, iş gücü piyasası ve şirketler kesimine yönelik hedef odaklı yapısal reformlar salgının olası uzun vadeli etkilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır" dedi.

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