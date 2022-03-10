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IMF'den Ukrayna'ya 1.4 milyar dolarlık finansman

#IMF#Ukrayna#Ekonomianasayfamanset
IMFden Ukraynaya 1.4 milyar dolarlık finansman

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'ya 1.4 milyar dolar tutarındaki acil durum finansmanını onayladı.

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IMF, Rusya tarafından başlatılan saldırılar devam ederken Ukrayna için 1,4 milyar dolar tutarında acil finansmanı onayladı.

IMF Yönetim Kurulu, acil finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak ve savaşın ekonomik etkisini azaltmak için Hızlı Finansman Aracı (RFI) kapsamında bugün 1,4 milyar ABD Doları (1005,9 milyon SDR) tutarındaki bir ödemeye onay verdi.

Pazartesi günü, Dünya Bankası Ukrayna için 723 milyon dolarlık kredi ve hibe paketini onaylarken, Rusya ile devam eden savaşın ortasında hükümete bütçe desteği sağladı.

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