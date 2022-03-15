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IMF'den Ukrayna ekonomisi için flaş tahmin

#IMF#Uluslararası Para Fonu#Ekonomianasayfa
IMFden Ukrayna ekonomisi için flaş tahmin

Uluslararası Para Fonu, Rusya ile savaşın devam etmesi halinde Ukrayna ekonomisinin bu yıl üçte birden fazla küçülebileceğini belirtti.

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Uluslararası Para Fonu (IMF), Rusya'nın saldırıları sonucu bu yıl Ukrayna ekonomisinin "derin" bir resesyon yaşayacağını bildirdi. 

IMF kısa süre önce Ukrayna'ya 1,4 milyar dolarlık acil durum fonu gönderdi. Ukrayna'nın ekonomik görünümü, geçen hafta acil kredi onaylanmadan önce hazırlanan bir raporda işlendi. 

Raporda, ülke ekonomisinin 2022'de yüzde 10 küçüleceğinin öngörüldüğü kaydedildi. Ukrayna ekonomisi, geçen yıl rekor bir tahıl hasadıyla yükselerek yüzde 3 büyüdü. Üretimin 2022'de yüzde 3,6 daha artması bekleniyordu.

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