IMF’den olumlu mesajlar

Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri, Türkiye ekonomisindeki politika değişimini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, ekonomik politika değişikliğinin sürekli ve tutarlı bir şekilde uygulanmasının hedeflere ulaşmanın anahtarı olacağını söyledi. IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan ve IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson, AA muhabirinin Türkiye ekonomisine ilişkin sorularını yanıtladı.

İTİCİ GÜÇ

Ekonomi politikasındaki son değişimin zamanında yapıldığını ve memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Donal McGettigan, “Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, fiyat istikrarının sağlanması ve hem Türkiye’de hem de yurtdışındaki yatırımcılarda güvenin artırılması için hayati önem taşıyor” dedi. Küresel bağlamda Türkiye için riskler ve fırsatlar hakkında da değerlendirmelerde bulunan McGettigan, “IMF’nin Dünya Ekonomik Görünüm raporunun son güncellemesi, geçen yılın ardından küresel büyümenin toparlanmasını öngörüyor. Yeni enfeksiyon dalgalarına ilişkin endişelere karşı artan aşılamalarla birlikte istisnai belirsizliklerle dolu bir arka plan eşliğinde küresel ekonominin 2021’de yüzde 5.5 büyüyeceği tahmin edilirken, gelişmekte olan ülkeler büyümesinin az da olsa daha yüksek oranda gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Türkiye, virüsün yayılmasını engellemek için aşıların yaygınlaştırılması için çalışıyor. Bu çabaların başarısı, yıl boyunca ekonomik gelişmeler için kritik bir itici güç olacaktır. Memnuniyetle karşıladığımız ekonomik politika değişikliğine para politikasının sıkılaştırılması ve sadeleştirilmesi, daha önce alınmış anlık düzenleyici tedbirlerin ele alınması, kamu bankalarının kredilerinin yavaşlatılması ve Türkiye’nin mali çapasını koruma kararlılığı da dahil olmak üzere bağlı kalmak önemli olacaktır” dedi.

YÜZDE 3.5 BÜYÜME

IMF’in, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme beklentisinin yüzde 6’ya yükseltmesi ilgili olarak Ben Kelmanson ise “2021 için büyüme tahminleri yüzde 5’ten yüzde 6’ya yükseltildi. Bu yıla ilişkin büyüme tahmininin büyük bir kısmı, geçen yılın ikinci yarısında ekonomik faaliyette yaşanan güçlü toparlanmanın bu yılbaşındaki GSYH seviyesini kısmen artırarak mekanik olarak 2021’e taşınması ile açıklanabilir. Bu mekanik geçişe ek olarak, aşının yaygınlaşması ve küresel büyümede beklenen toparlanma da Türkiye’deki ekonomik faaliyeti bu yıl destekleyecektir. 2022’den itibaren büyümenin yüzde 3.5 civarındaki potansiyel büyüme eğilimine geri döneceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.

SÜRDÜRÜLMESİ ÖNEMLİ

4. Madde görüşmelerinin tamamlanmasıyla ilgili olarak da Kelmanson, şu ifadeleri kullandı: “İlk politika yanıtı, ekonomide çok keskin bir toparlanmaya yol açmakla birlikte daha önce bahsettiğimiz gibi aynı zamanda önceden var olan kırılganlıkları da artırdı. Bu da nihayetinde gerekli ve memnuniyetle karşılanan bir ekonomik politika değişikliğine yol açtı. Bu politika değişikliğinin gerektiği sürece sürdürülmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Özellikle sıkı para politikası duruşunu ve buna eşlik edecek salgın odaklı geçici ve hedefe yönelik ilave mali destekleri sürdürmek önemli olacak.”

‘TÜRKİYE İYİ KONUMLANDI’





‘Türkiye ekonomisini 5 yıl içinde nerede görüyorsunuz’ sorusuna cevap veren Donal McGettigan, “Türkiye’yi 5 yıl içinde gücünü toplamış görmek istiyorum. Bu nedenle politika değişikliğine devam edilmesi ve gerekli yapısal reformların gerçekleştirilmesi hayati önem taşıyor. Türkiye’nin bu reformlardan yararlanmak için iyi bir şekilde konumlandığını düşünüyorum. Türkiye, küresel ekonomi salgından toparlanmaya başladığında gelişmek için iyi bir konumda bulunuyor” diye konuştu.

‘TAKDİR EDİYORUZ’

Türkiye’de yeni ekonomi yönetiminin yaklaşımını ilgili olarak da değerlendirmeler de bulunan Ben Kelmanson, “Para politikasını sıkılaştırmaya ve kredi büyümesini ele almaya yönelik son ekonomi politikası değişikliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Tek bir politika faiziyle likidite sağlamaya geçiş de dahil olmak üzere para politikası çerçevesinin sadeleştirilmesini de takdir ediyoruz. Bu adımlar kredibilitenin yeniden inşasına, risk priminin düşmesine, Türk Lirası üzerindeki baskının sınırlanmasına ve rezervlerin güçlendirilmesine yardımcı oldu” dedi.