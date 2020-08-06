MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriIMF'den Lübnan'a destek mesajı
GeriEkonomi IMF'den Lübnan'a destek mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 21:23,Son Güncelleme:

IMF'den Lübnan'a destek mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
IMF'den Lübnan'a destek mesajı
Abone Olgoogle-news

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin IMF'nin Lübnan halkını desteklemek için mümkün olan tüm yolları araştırdığını bildirdi.



Georgieva, yazılı açıklamasında, Lübnan'daki "korkunç trajedi"nin ardından felaketin üstesinden gelmek ve ülkenin karşı karşıya olduğu derin ekonomik ve sosyal krize müdahale etmek için ulusal birlik zamanı olduğunu belirtti.

Uluslararası toplumun da acil ihtiyaç anında Lübnan'a yardımcı olmak için harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Georgieva, "IMF, Lübnan halkını desteklemek için mümkün olan tüm yolları araştırıyor. Kritik reformlara ilişkin tartışmalardaki çıkmazın üstesinden gelmek, ekonomiye dönük, ülkenin geleceğinde hesap verebilirlik sağlamak ve güven inşa etmek için anlamlı bir program oluşturmak gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle